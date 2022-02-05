Десятки заключенных объявили голодовку в ульяновской колонии

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Визит начальника ГУФСИН России по Свердловской области в Кировоградскую воспитательную колонию. Свердловская область, Кировград , заключенные, колония, тюрьма, лысые, бритые, зэки
Заключенные протестуют против режимных требований, правил внутреннего распорядка и обысков, сообщили в пресс-службе УФСИН Фото:

В исправительной колонии № 10 (ИК-10) Ульяновской области тридцать восемь заключенных объявили голодовку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН. Голодающие заключенные находятся под надзором медиков.

«Пятого февраля 2022 года 38 осужденных, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и содержащиеся в камерах штрафного изолятора, помещениях камерного типа, отряде строгих условий отбывания наказания ИК-10 УФСИН России по Ульяновской области (колония строгого режима), в письменной форме отказались от приема пищи, приготовленной в учреждении», — цитирует РИА «Новости» сообщение УФСИН по Ульяновской области. В ведомстве уточнили, что заключенные отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления.

В пресс-службе уточнили, что осужденные протестуют против режимных требований, соблюдений правил внутреннего распорядка и обысков. О том, что заключенные отказались от пищи, сотрудники колонии уведомили надзорные органы. Сейчас осужденные находятся под постоянным контролем медиков, их состояние удовлетворительное.

Ранее заключенные умышленно повредили имущество в камерах, рассказали в пресс-службе. Сейчас ИК-10 оценивает размер материального ущерба. Учреждение функционирует в штатном режиме.

Ранее голодовку объявил заключенный исправительной колонии № 6 в Кировской области Марсель Амиров. Его адвокат Татьяна Шабанова рассказала URA.RU, что на такой шаг мужчина пошел после побоев и психологического давления со стороны сотрудников пенитенциарного учреждения. По словам защитника, Амирову также не оказывали медицинскую помощь после начала голодовки. В пресс-службе УФСИН России по Кировской области URA.RU сообщили, что условия отбывания наказания осужденного соответствуют нормам действующего законодательства.

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В исправительной колонии № 10 (ИК-10) Ульяновской области тридцать восемь заключенных объявили голодовку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН. Голодающие заключенные находятся под надзором медиков. «Пятого февраля 2022 года 38 осужденных, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и содержащиеся в камерах штрафного изолятора, помещениях камерного типа, отряде строгих условий отбывания наказания ИК-10 УФСИН России по Ульяновской области (колония строгого режима), в письменной форме отказались от приема пищи, приготовленной в учреждении», — цитирует РИА «Новости» сообщение УФСИН по Ульяновской области. В ведомстве уточнили, что заключенные отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. В пресс-службе уточнили, что осужденные протестуют против режимных требований, соблюдений правил внутреннего распорядка и обысков. О том, что заключенные отказались от пищи, сотрудники колонии уведомили надзорные органы. Сейчас осужденные находятся под постоянным контролем медиков, их состояние удовлетворительное. Ранее заключенные умышленно повредили имущество в камерах, рассказали в пресс-службе. Сейчас ИК-10 оценивает размер материального ущерба. Учреждение функционирует в штатном режиме. Ранее голодовку объявил заключенный исправительной колонии № 6 в Кировской области Марсель Амиров. Его адвокат Татьяна Шабанова рассказала URA.RU, что на такой шаг мужчина пошел после побоев и психологического давления со стороны сотрудников пенитенциарного учреждения. По словам защитника, Амирову также не оказывали медицинскую помощь после начала голодовки. В пресс-службе УФСИН России по Кировской области URA.RU сообщили, что условия отбывания наказания осужденного соответствуют нормам действующего законодательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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