После пыток в российской колонии заключенный объявил голодовку. Фото

20 января 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

В коне 2021 года есть заключенных пожаловались на пытки в ИК №6 Кировской области Фото: Анна Майорова © URA.RU Заключенный исправительной колонии №6 (Кировская область) Марсель Амиров объявил голодовку после побоев и психологического давления со стороны сотрудников пенитенциарного учреждения. Об этом URA.RU сообщила его адвокат Татьяна Шабанова. «С 11 января он не ест. Это уже вторая его голодовка за последние два месяца. Он чувствует себя отвратительно: с трудом передвигается, сильно похудел. У Амирова истощение. С момента приезда членов Совета по правам человека прошло 50 дней. За это время 35 дней он не ел», — рассказала Шабанова. По ее словам, Амиров и еще несколько заключенных ИК №6 в ноябре 2021 года сообщили членам Совета по правам человека при президенте РФ о пытках в колонии. После жалоб Амирова по просьбе членов СПЧ его перевели из ИК №6 в больницу при колонии. Однако 30 ноября его снова этапировали в колонию. Там, по словам заключенного, он вновь подвергся физическому и психологическому давлению со стороны сотрудников колонии, которые заставляли его отказаться от показаний о пытках. В отношении большинства из них возбудили новые уголовные дела по статье УК РФ «Заведомо ложный донос». На данный момент Амиров переведен в СИЗО №2 Кирова. «Он дважды писал заявление на имя начальника СИЗО о том, чтобы врач провел осмотр. Ни разу врача не было. 17 и 18 января на него было заведено три дела о дисциплинарных проступках. Он находится сейчас в ШИЗО. Мотивируют это тем, что он в одиночной камере громко разговаривал и выражался нецензурной бранью, а также повредил стену в камере», — рассказала адвокат. Получить оперативный комментарий в пресс-службе УФСИН России по Кировской области не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента URA.RU. В ведомство был отправлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был. Житель Ульяновской области Марсель Амиров приговорен к 14,5 годам лишения свободы по статье УК РФ «Убийство». Он совершил ДТП со смертельным исходом, но суд пришел к выводу, что у него был умысел. В ИК №6 Кировской области Амиров находился с мая 2018 года. В 2021 году он мог претендовать на смягчение режима, но за несколько дней до комиссии, по словам заключенного, ему выписали взыскания. Защита полагает, что это было сделано специально. Фото: Лилия Амирова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заключенный исправительной колонии №6 (Кировская область) Марсель Амиров объявил голодовку после побоев и психологического давления со стороны сотрудников пенитенциарного учреждения. Об этом URA.RU сообщила его адвокат Татьяна Шабанова. «С 11 января он не ест. Это уже вторая его голодовка за последние два месяца. Он чувствует себя отвратительно: с трудом передвигается, сильно похудел. У Амирова истощение. С момента приезда членов Совета по правам человека прошло 50 дней. За это время 35 дней он не ел», — рассказала Шабанова. По ее словам, Амиров и еще несколько заключенных ИК №6 в ноябре 2021 года сообщили членам Совета по правам человека при президенте РФ о пытках в колонии. После жалоб Амирова по просьбе членов СПЧ его перевели из ИК №6 в больницу при колонии. Однако 30 ноября его снова этапировали в колонию. Там, по словам заключенного, он вновь подвергся физическому и психологическому давлению со стороны сотрудников колонии, которые заставляли его отказаться от показаний о пытках. В отношении большинства из них возбудили новые уголовные дела по статье УК РФ «Заведомо ложный донос». На данный момент Амиров переведен в СИЗО №2 Кирова. «Он дважды писал заявление на имя начальника СИЗО о том, чтобы врач провел осмотр. Ни разу врача не было. 17 и 18 января на него было заведено три дела о дисциплинарных проступках. Он находится сейчас в ШИЗО. Мотивируют это тем, что он в одиночной камере громко разговаривал и выражался нецензурной бранью, а также повредил стену в камере», — рассказала адвокат. Получить оперативный комментарий в пресс-службе УФСИН России по Кировской области не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента URA.RU. В ведомство был отправлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был. Житель Ульяновской области Марсель Амиров приговорен к 14,5 годам лишения свободы по статье УК РФ «Убийство». Он совершил ДТП со смертельным исходом, но суд пришел к выводу, что у него был умысел. В ИК №6 Кировской области Амиров находился с мая 2018 года. В 2021 году он мог претендовать на смягчение режима, но за несколько дней до комиссии, по словам заключенного, ему выписали взыскания. Защита полагает, что это было сделано специально.