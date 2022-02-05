В ГД пригрозили Bloomberg из-за новости о «вторжении на Украину»

05 февраля 2022 в 23:50 Размер текста - 17 +

Шхагошев заявил, что Bloomberg ошибается не первый раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине В Госдуме порекомендовали агентству Bloomberg посмотреть на опыт взаимодействия РФ с немецкой телерадиокомпанией Deutsche Welle, чтобы не повторить их историю. Так член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на недавно опубликованное сообщение агентства о «вторжении РФ на Украину». «Bloomberg не первый раз „ошибается“. Лично имею опыт общения с руководителем бюро издания в России Тори Кларк-Ширниной. Советуем им изучить недавнюю историю Deutsche Welle, чтобы не пойти по их пути — по крайней мере, как было с закрытием их бюро», — передает заявление Шхагошева РИА «Новости». Американское издание Bloomberg опубликовало новость о вторжении России на Украину в полночь с пятницы на субботу. Позже агентство признало заметку ошибочной и удалило ее. Ранее МИД РФ сообщил о прекращении вещания немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России. Так в министерстве ответили на блокировку телеканала RT DE в Германии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Госдуме порекомендовали агентству Bloomberg посмотреть на опыт взаимодействия РФ с немецкой телерадиокомпанией Deutsche Welle, чтобы не повторить их историю. Так член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на недавно опубликованное сообщение агентства о «вторжении РФ на Украину». «Bloomberg не первый раз „ошибается“. Лично имею опыт общения с руководителем бюро издания в России Тори Кларк-Ширниной. Советуем им изучить недавнюю историю Deutsche Welle, чтобы не пойти по их пути — по крайней мере, как было с закрытием их бюро», — передает заявление Шхагошева РИА «Новости». Американское издание Bloomberg опубликовало новость о вторжении России на Украину в полночь с пятницы на субботу. Позже агентство признало заметку ошибочной и удалило ее. Ранее МИД РФ сообщил о прекращении вещания немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России. Так в министерстве ответили на блокировку телеканала RT DE в Германии.