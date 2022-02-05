05 февраля 2022

В ГД пригрозили Bloomberg из-за новости о «вторжении на Украину»

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Шхагошев заявил, что Bloomberg ошибается не первый раз Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В Госдуме порекомендовали агентству Bloomberg посмотреть на опыт взаимодействия РФ с немецкой телерадиокомпанией Deutsche Welle, чтобы не повторить их историю. Так член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на недавно опубликованное сообщение агентства о «вторжении РФ на Украину».

«Bloomberg не первый раз „ошибается“. Лично имею опыт общения с руководителем бюро издания в России Тори Кларк-Ширниной. Советуем им изучить недавнюю историю Deutsche Welle, чтобы не пойти по их пути — по крайней мере, как было с закрытием их бюро», — передает заявление Шхагошева РИА «Новости».

Американское издание Bloomberg опубликовало новость о вторжении России на Украину в полночь с пятницы на субботу. Позже агентство признало заметку ошибочной и удалило ее.

Ранее МИД РФ сообщил о прекращении вещания немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России. Так в министерстве ответили на блокировку телеканала RT DE в Германии.

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В Госдуме порекомендовали агентству Bloomberg посмотреть на опыт взаимодействия РФ с немецкой телерадиокомпанией Deutsche Welle, чтобы не повторить их историю. Так член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на недавно опубликованное сообщение агентства о «вторжении РФ на Украину». «Bloomberg не первый раз „ошибается“. Лично имею опыт общения с руководителем бюро издания в России Тори Кларк-Ширниной. Советуем им изучить недавнюю историю Deutsche Welle, чтобы не пойти по их пути — по крайней мере, как было с закрытием их бюро», — передает заявление Шхагошева РИА «Новости». Американское издание Bloomberg опубликовало новость о вторжении России на Украину в полночь с пятницы на субботу. Позже агентство признало заметку ошибочной и удалило ее. Ранее МИД РФ сообщил о прекращении вещания немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в России. Так в министерстве ответили на блокировку телеканала RT DE в Германии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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