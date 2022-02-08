В Москве открылся большой форум по «приземлению» IT-компаний

08 февраля 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

Закон о «приземлении» иностранных IT-компаний поможет создать безопасную интернет-среду, считает Александр Хинштейн Фото: Анна Майорова © URA.RU На площадке Общественной палаты РФ в Москве открылся Форум цифровой безопасности Cyber Security Day 2022. В мероприятии приняли участие отраслевые эксперты, представители Госдумы и Минцифры РФ. Они обсудили закон о «приземлении» иностранных IT-компаний, безопасность в интернете и влияние искусственного интеллекта на пользователей сети. «Безопасность в сети означает, что наши граждане не окажутся жертвами мошенников, а наши дети не станут жертвами педофилов и групп смерти. В течение длительного периода времени основные ИТ-площадки, в первую очередь иностранные, отказывались от диалога с нашим государством и не соблюдали наше законодательство. Все требования, направленные Роскомнадзором в адрес Twitter, касались того, что в любых странах мира является абсолютным злом: педофилия, пропаганда наркотиков, подростковый суицид», — цитирует председателя комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна пресс-служба Cyber Security Day 2022. Депутат отметил, что основной задачей государства остается создание безопасной интернет-среды, без кибербуллинга, травли, деструктивного контента и фейков. По его словам, что в России удалось затормозить взрывной рост киберпреступности, однако работы в этом направлении должны продолжаться. Хинштейн назвал закон о «приземлении» ключевой вехой в развитии законодательства РФ в области информационных технологий. Без этого государство не в силах выстроить эффективную работу регулятора и пользователей. Кроме того, закон о «приземлении» поможет гражданам защищать отстаивать свои права в судебном порядке. Депутат считает, что оборотные штрафы, которые получили иностранные IT-платформы в декабре 2021 года, являются «адекватной и разумной мерой». Они не сравнятся с теми, которые назначаются за аналогичные нарушения в Евросоюзе и других государствах. По словам депутата, российские штрафы «в десятки, а то и сотни раз» ниже западных. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов уточнил, что закон о «приземлении» уже получил свой отклик за рубежом. По его словам, Евросоюз пошел по пути России, когда обязал корпорацию Meta хранить данные пользователях на серверах в Европе. Ответом стал шантаж со стороны Facebook, который пригрозил уйти с этого рынка. Кирьянов считает, что такая ситуация будет выгодна российскому цифровому бизнесу. Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов подчеркнул, что защита персональных данных, детей и подростков в сети также является приоритетом развития онлайн-отрасли. Для построения безопасной цифровой среды потребуются механизмы как государственного, так и самостоятельного регулирования. Так, например, в холдинге VK взялись за тему кибербуллинга, сообщил председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Антон Шингарев. Он также заявил о запуске в поддержку в поддержку Хартии «Цифровая этика детства» акции #МояХартия. К ней уже присоединились Институт развития интернета (ИРИ), Координационный центр доменов.RU/.РФ и другие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На площадке Общественной палаты РФ в Москве открылся Форум цифровой безопасности Cyber Security Day 2022. В мероприятии приняли участие отраслевые эксперты, представители Госдумы и Минцифры РФ. Они обсудили закон о «приземлении» иностранных IT-компаний, безопасность в интернете и влияние искусственного интеллекта на пользователей сети. «Безопасность в сети означает, что наши граждане не окажутся жертвами мошенников, а наши дети не станут жертвами педофилов и групп смерти. В течение длительного периода времени основные ИТ-площадки, в первую очередь иностранные, отказывались от диалога с нашим государством и не соблюдали наше законодательство. Все требования, направленные Роскомнадзором в адрес Twitter, касались того, что в любых странах мира является абсолютным злом: педофилия, пропаганда наркотиков, подростковый суицид», — цитирует председателя комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна пресс-служба Cyber Security Day 2022. Депутат отметил, что основной задачей государства остается создание безопасной интернет-среды, без кибербуллинга, травли, деструктивного контента и фейков. По его словам, что в России удалось затормозить взрывной рост киберпреступности, однако работы в этом направлении должны продолжаться. Хинштейн назвал закон о «приземлении» ключевой вехой в развитии законодательства РФ в области информационных технологий. Без этого государство не в силах выстроить эффективную работу регулятора и пользователей. Кроме того, закон о «приземлении» поможет гражданам защищать отстаивать свои права в судебном порядке. Депутат считает, что оборотные штрафы, которые получили иностранные IT-платформы в декабре 2021 года, являются «адекватной и разумной мерой». Они не сравнятся с теми, которые назначаются за аналогичные нарушения в Евросоюзе и других государствах. По словам депутата, российские штрафы «в десятки, а то и сотни раз» ниже западных. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов уточнил, что закон о «приземлении» уже получил свой отклик за рубежом. По его словам, Евросоюз пошел по пути России, когда обязал корпорацию Meta хранить данные пользователях на серверах в Европе. Ответом стал шантаж со стороны Facebook, который пригрозил уйти с этого рынка. Кирьянов считает, что такая ситуация будет выгодна российскому цифровому бизнесу. Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов подчеркнул, что защита персональных данных, детей и подростков в сети также является приоритетом развития онлайн-отрасли. Для построения безопасной цифровой среды потребуются механизмы как государственного, так и самостоятельного регулирования. Так, например, в холдинге VK взялись за тему кибербуллинга, сообщил председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Антон Шингарев. Он также заявил о запуске в поддержку в поддержку Хартии «Цифровая этика детства» акции #МояХартия. К ней уже присоединились Институт развития интернета (ИРИ), Координационный центр доменов.RU/.РФ и другие.