В ЯНАО пройдет федеральный чемпионат по снегоходному спорту

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ВЫБОРЫ 2018. Голосование губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Салехард, снегоход
На подготовку к  этапу чемпионата России по снегоходному спорту потратят два млн рублей Фото:

В Муравленко (ЯНАО) пройдет федеральный этап чемпионата и первенства России, а также кубка ЯНАО по снегоходному спорту. Как сообщается в документации на сайте госзакупок, для подготовки и проведения мероприятия потратят два миллиона рублей.

«Оказание услуг по проведению этапа Чемпионата и Первенства России, Кубка ЯНАО по кроссу на снегоходах, соревнований по снегоходному спорту „Тутан лор“, показательных выступлений в рамках проведения этапа Чемпионата и Первенства России, Кубка ЯНАО по кроссу на снегоходах», — говорится в описании закупки.

Деньги планируется потратить на обустройство трассы для соревнований, а также на перевозку и оплату работы судейской коллегии, команды медицинского и обслуживающего персонала. Как сообщили URA.RU в администрации города Муравленко мероприятие запланировано на 19 марта и продлится три дня. Участие примут спортсмены из ЯНАО, ХМАО, Башкирии и Тюменской области.

«Мероприятие запланировано на 19 марта. Это будет 6 этап кубка России по снегоходному спорту. Поддерживает его федерация мотоциклетного спорта России», — сообщили в пресс-службе города Муравленко.

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В Муравленко (ЯНАО) пройдет федеральный этап чемпионата и первенства России, а также кубка ЯНАО по снегоходному спорту. Как сообщается в документации на сайте госзакупок, для подготовки и проведения мероприятия потратят два миллиона рублей. «Оказание услуг по проведению этапа Чемпионата и Первенства России, Кубка ЯНАО по кроссу на снегоходах, соревнований по снегоходному спорту „Тутан лор“, показательных выступлений в рамках проведения этапа Чемпионата и Первенства России, Кубка ЯНАО по кроссу на снегоходах», — говорится в описании закупки. Деньги планируется потратить на обустройство трассы для соревнований, а также на перевозку и оплату работы судейской коллегии, команды медицинского и обслуживающего персонала. Как сообщили URA.RU в администрации города Муравленко мероприятие запланировано на 19 марта и продлится три дня. Участие примут спортсмены из ЯНАО, ХМАО, Башкирии и Тюменской области. «Мероприятие запланировано на 19 марта. Это будет 6 этап кубка России по снегоходному спорту. Поддерживает его федерация мотоциклетного спорта России», — сообщили в пресс-службе города Муравленко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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