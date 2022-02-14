В ЯНАО пройдет федеральный чемпионат по снегоходному спорту

14 февраля 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

На подготовку к этапу чемпионата России по снегоходному спорту потратят два млн рублей Фото: Александр Бейфус В Муравленко (ЯНАО) пройдет федеральный этап чемпионата и первенства России, а также кубка ЯНАО по снегоходному спорту. Как сообщается в документации на сайте госзакупок, для подготовки и проведения мероприятия потратят два миллиона рублей. «Оказание услуг по проведению этапа Чемпионата и Первенства России, Кубка ЯНАО по кроссу на снегоходах, соревнований по снегоходному спорту „Тутан лор“, показательных выступлений в рамках проведения этапа Чемпионата и Первенства России, Кубка ЯНАО по кроссу на снегоходах», — говорится в описании закупки. Деньги планируется потратить на обустройство трассы для соревнований, а также на перевозку и оплату работы судейской коллегии, команды медицинского и обслуживающего персонала. Как сообщили URA.RU в администрации города Муравленко мероприятие запланировано на 19 марта и продлится три дня. Участие примут спортсмены из ЯНАО, ХМАО, Башкирии и Тюменской области. «Мероприятие запланировано на 19 марта. Это будет 6 этап кубка России по снегоходному спорту. Поддерживает его федерация мотоциклетного спорта России», — сообщили в пресс-службе города Муравленко. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Муравленко (ЯНАО) пройдет федеральный этап чемпионата и первенства России, а также кубка ЯНАО по снегоходному спорту. Как сообщается в документации на сайте госзакупок, для подготовки и проведения мероприятия потратят два миллиона рублей. «Оказание услуг по проведению этапа Чемпионата и Первенства России, Кубка ЯНАО по кроссу на снегоходах, соревнований по снегоходному спорту „Тутан лор“, показательных выступлений в рамках проведения этапа Чемпионата и Первенства России, Кубка ЯНАО по кроссу на снегоходах», — говорится в описании закупки. Деньги планируется потратить на обустройство трассы для соревнований, а также на перевозку и оплату работы судейской коллегии, команды медицинского и обслуживающего персонала. Как сообщили URA.RU в администрации города Муравленко мероприятие запланировано на 19 марта и продлится три дня. Участие примут спортсмены из ЯНАО, ХМАО, Башкирии и Тюменской области. «Мероприятие запланировано на 19 марта. Это будет 6 этап кубка России по снегоходному спорту. Поддерживает его федерация мотоциклетного спорта России», — сообщили в пресс-службе города Муравленко.