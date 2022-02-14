В ЯНАО пройдет федеральный чемпионат по снегоходному спорту

На подготовку к этапу чемпионата России по снегоходному спорту потратят два млн рублейФото: Александр Бейфус
В Муравленко (ЯНАО) пройдет федеральный этап чемпионата и первенства России, а также кубка ЯНАО по снегоходному спорту. Как сообщается в документации на сайте госзакупок, для подготовки и проведения мероприятия потратят два миллиона рублей.
«Оказание услуг по проведению этапа Чемпионата и Первенства России, Кубка ЯНАО по кроссу на снегоходах, соревнований по снегоходному спорту „Тутан лор“, показательных выступлений в рамках проведения этапа Чемпионата и Первенства России, Кубка ЯНАО по кроссу на снегоходах», — говорится в описании закупки.
Деньги планируется потратить на обустройство трассы для соревнований, а также на перевозку и оплату работы судейской коллегии, команды медицинского и обслуживающего персонала. Как сообщили URA.RU в администрации города Муравленко мероприятие запланировано на 19 марта и продлится три дня. Участие примут спортсмены из ЯНАО, ХМАО, Башкирии и Тюменской области.
«Мероприятие запланировано на 19 марта. Это будет 6 этап кубка России по снегоходному спорту. Поддерживает его федерация мотоциклетного спорта России», — сообщили в пресс-службе города Муравленко.
В Муравленко (ЯНАО) пройдет федеральный этап чемпионата и первенства России, а также кубка ЯНАО по снегоходному спорту. Как сообщается в документации на сайте госзакупок, для подготовки и проведения мероприятия потратят два миллиона рублей. «Оказание услуг по проведению этапа Чемпионата и Первенства России, Кубка ЯНАО по кроссу на снегоходах, соревнований по снегоходному спорту „Тутан лор“, показательных выступлений в рамках проведения этапа Чемпионата и Первенства России, Кубка ЯНАО по кроссу на снегоходах», — говорится в описании закупки. Деньги планируется потратить на обустройство трассы для соревнований, а также на перевозку и оплату работы судейской коллегии, команды медицинского и обслуживающего персонала. Как сообщили URA.RU в администрации города Муравленко мероприятие запланировано на 19 марта и продлится три дня. Участие примут спортсмены из ЯНАО, ХМАО, Башкирии и Тюменской области. «Мероприятие запланировано на 19 марта. Это будет 6 этап кубка России по снегоходному спорту. Поддерживает его федерация мотоциклетного спорта России», — сообщили в пресс-службе города Муравленко.