Госуслуги: нужно ли возвращать декретные выплаты при увольнении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День Рождения
Выплата не удерживается из дохода уволившейся беременной женщины Фото:

При увольнении либо уходе с работы по собственному желанию беременная или недавно родившая женщина не должна возвращать деньги, выплаченные ей предприятием ранее по беременности и родам. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госуслуг.

«Если женщина получила пособие по беременности и родам, а потом уволилась, эта выплата не удерживается из ее дохода при расчете. Работодатель или Фонд социального страхования не могут взыскать эту сумму с беременной или недавно родившей женщины», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что потребовать вернуть выплаты компания может, если для расчета были предоставлены недостоверные данные. Вторая причина — ошибка при расчетах.

Ранее партия «Единая Россия» предложила новые меры поддержки молодых семей. Главными проблемами в вопросе помощи молодым семьям стали отсутствие единого понятия молодой семьи и подхода к условиям предоставления помощи, пишет «Федеральное агентство новостей». Инициативы, озвученные на заседании партии, будут проработаны с экспертами, дополняет MK.RU.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При увольнении либо уходе с работы по собственному желанию беременная или недавно родившая женщина не должна возвращать деньги, выплаченные ей предприятием ранее по беременности и родам. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госуслуг. «Если женщина получила пособие по беременности и родам, а потом уволилась, эта выплата не удерживается из ее дохода при расчете. Работодатель или Фонд социального страхования не могут взыскать эту сумму с беременной или недавно родившей женщины», — говорится в сообщении. Отмечается также, что потребовать вернуть выплаты компания может, если для расчета были предоставлены недостоверные данные. Вторая причина — ошибка при расчетах. Ранее партия «Единая Россия» предложила новые меры поддержки молодых семей. Главными проблемами в вопросе помощи молодым семьям стали отсутствие единого понятия молодой семьи и подхода к условиям предоставления помощи, пишет «Федеральное агентство новостей». Инициативы, озвученные на заседании партии, будут проработаны с экспертами, дополняет MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...