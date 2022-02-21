Госуслуги: нужно ли возвращать декретные выплаты при увольнении

Выплата не удерживается из дохода уволившейся беременной женщины Фото: Марина Молдавская © URA.RU

При увольнении либо уходе с работы по собственному желанию беременная или недавно родившая женщина не должна возвращать деньги, выплаченные ей предприятием ранее по беременности и родам. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Госуслуг.

«Если женщина получила пособие по беременности и родам, а потом уволилась, эта выплата не удерживается из ее дохода при расчете. Работодатель или Фонд социального страхования не могут взыскать эту сумму с беременной или недавно родившей женщины», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что потребовать вернуть выплаты компания может, если для расчета были предоставлены недостоверные данные. Вторая причина — ошибка при расчетах.

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