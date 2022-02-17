«Единая Россия» предложила новые меры поддержки молодых семей

Во всех российских регионах нужно ввести новые меры поддержки молодым семьям. В частности, это касается улучшения жилищных условий. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы и заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Анна Кузнецова на заседании партии по защите материнства, детства и поддержке семьи.
«Собственные региональные программы для молодых семей реализуются в 46 регионах. Меры по поддержке студенческих семей предусмотрены в 9 регионах. За 2018—2020 годы только 51% молодых семей, которые подали заявки, смогли их получить», — констатировала она на заседании, информация приводится на официальном сайте партии.
По ее словам, лишь в пяти российских регионах — Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Новосибирской области и республике Мордовия система господдержки молодых семей действует максимально. В свою очередь, в Волгоградской области и в Башкирии уже открыли семейные комнаты и группы кратковременного пребывания детей студентов.
«Наша задача — выработать коммуникацию и быструю навигацию, чтобы обеспечивать молодые семьи всеми мерами поддержки. Особое внимание будет уделено проблемным вопросам, которые возникают у молодых семей, психологической поддержке и созданию поддерживающей среды в целом», — добавил замминистра науки Григорий Гуров.
Для расширения господдержки в других регионах планируется:
- сформировать каталог практик по предоставлению помощи молодым семьям;
- создать базу с оценкой эффективности;
- решить проблемы отсутствия понятия молодой семьи, условий предоставления льгот и возрастного критерия нуждающихся в поддержке;
- обратить особое внимание помощь в улучшении жилищных условий семей;
- подумать о дополнительных мерах материальной поддержки студенческих семей — льготах на оплату обучения, организации летнего отдыха и санаторного лечения, использования спортивной инфраструктуры университетов.
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