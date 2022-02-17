«Единая Россия» предложила новые меры поддержки молодых семей

17 февраля 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

Государство должно поддерживать семьи с детьми, заявила вице-спикер Госдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во всех российских регионах нужно ввести новые меры поддержки молодым семьям. В частности, это касается улучшения жилищных условий. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы и заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Анна Кузнецова на заседании партии по защите материнства, детства и поддержке семьи. «Собственные региональные программы для молодых семей реализуются в 46 регионах. Меры по поддержке студенческих семей предусмотрены в 9 регионах. За 2018—2020 годы только 51% молодых семей, которые подали заявки, смогли их получить», — констатировала она на заседании, информация приводится на официальном сайте партии. По ее словам, лишь в пяти российских регионах — Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Новосибирской области и республике Мордовия система господдержки молодых семей действует максимально. В свою очередь, в Волгоградской области и в Башкирии уже открыли семейные комнаты и группы кратковременного пребывания детей студентов. «Наша задача — выработать коммуникацию и быструю навигацию, чтобы обеспечивать молодые семьи всеми мерами поддержки. Особое внимание будет уделено проблемным вопросам, которые возникают у молодых семей, психологической поддержке и созданию поддерживающей среды в целом», — добавил замминистра науки Григорий Гуров. Для расширения господдержки в других регионах планируется: сформировать каталог практик по предоставлению помощи молодым семьям;

создать базу с оценкой эффективности;

решить проблемы отсутствия понятия молодой семьи, условий предоставления льгот и возрастного критерия нуждающихся в поддержке;

обратить особое внимание помощь в улучшении жилищных условий семей;

подумать о дополнительных мерах материальной поддержки студенческих семей — льготах на оплату обучения, организации летнего отдыха и санаторного лечения, использования спортивной инфраструктуры университетов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Во всех российских регионах нужно ввести новые меры поддержки молодым семьям. В частности, это касается улучшения жилищных условий. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы и заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Анна Кузнецова на заседании партии по защите материнства, детства и поддержке семьи. «Собственные региональные программы для молодых семей реализуются в 46 регионах. Меры по поддержке студенческих семей предусмотрены в 9 регионах. За 2018—2020 годы только 51% молодых семей, которые подали заявки, смогли их получить», — констатировала она на заседании, информация приводится на официальном сайте партии. По ее словам, лишь в пяти российских регионах — Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Новосибирской области и республике Мордовия система господдержки молодых семей действует максимально. В свою очередь, в Волгоградской области и в Башкирии уже открыли семейные комнаты и группы кратковременного пребывания детей студентов. «Наша задача — выработать коммуникацию и быструю навигацию, чтобы обеспечивать молодые семьи всеми мерами поддержки. Особое внимание будет уделено проблемным вопросам, которые возникают у молодых семей, психологической поддержке и созданию поддерживающей среды в целом», — добавил замминистра науки Григорий Гуров. Для расширения господдержки в других регионах планируется: