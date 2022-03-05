«Единая Россия» придумала меры поддержки для науки и образования

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В условиях санкций наука и образование нуждаются в господдержке Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В условиях введения санкций российское образование и науку нужно поддерживать. Об этом на заседании комиссии партии «Единая Россия» по образованию и науке заявила глава комиссии, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Она выступила с первыми предложениями.

«Необходимо приостановить для них действие федеральных законов о закупках. Это поможет эффективнее расходовать бюджетные средства в условиях санкций, так как сложные бюрократические процедуры могут стать серьезным препятствием для развития науки. Также требуется снизить таможенные пошлины при импорте научного и медицинского оборудования и расходных материалов для ученых», — отметила она на заседании. Информация приводится на официальном сайте партии.

По словам Шмелевой, нужно не препятствовать науке и образованию бюрократическими процедурами. Необходимы новые каналы поставок из дружественных стран и развитие импортозамещения в России.

«Отдельный вопрос — доступность отечественного программного обеспечения. Необходимо за счет господдержки обеспечить российские вузы доступом к этим решениям», — подчеркнула Шмелева.

Также предлагается оказать господдержку высокотехнологичным компаниям и ввести мораторий на проведение проверок в сфере образования и науки. Эту инициативу поддержал Рособрнадзор.

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В условиях введения санкций российское образование и науку нужно поддерживать. Об этом на заседании комиссии партии «Единая Россия» по образованию и науке заявила глава комиссии, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Она выступила с первыми предложениями. «Необходимо приостановить для них действие федеральных законов о закупках. Это поможет эффективнее расходовать бюджетные средства в условиях санкций, так как сложные бюрократические процедуры могут стать серьезным препятствием для развития науки. Также требуется снизить таможенные пошлины при импорте научного и медицинского оборудования и расходных материалов для ученых», — отметила она на заседании. Информация приводится на официальном сайте партии. По словам Шмелевой, нужно не препятствовать науке и образованию бюрократическими процедурами. Необходимы новые каналы поставок из дружественных стран и развитие импортозамещения в России. «Отдельный вопрос — доступность отечественного программного обеспечения. Необходимо за счет господдержки обеспечить российские вузы доступом к этим решениям», — подчеркнула Шмелева. Также предлагается оказать господдержку высокотехнологичным компаниям и ввести мораторий на проведение проверок в сфере образования и науки. Эту инициативу поддержал Рособрнадзор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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