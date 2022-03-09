Захарова заявила о биологической угрозе со стороны США

Обнаружение биолабораторий на Украине и стоящие за экспериментом власти США — это угроза для безопасности России. Такого мнения придерживается официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Что же это за лаборатории, которые должны были прийти в движение по уничтожению материалов, с которыми они работали? Это те самые пункты американских военных экспериментов в биологической сфере. Это полностью меняет картину вовлеченности США в судьбу Украины — это инструмент прямой угрозы нашей стране», — заявила она в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что финансирование этих объектов шло от министерства обороны США. В ходе спецоперации России на Украине, которая началась 24 февраля, стало ясно, что следы военно-биологической программы попытались зачистить.
Обнаружение биолабораторий на Украине и стоящие за экспериментом власти США — это угроза для безопасности России. Такого мнения придерживается официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Что же это за лаборатории, которые должны были прийти в движение по уничтожению материалов, с которыми они работали? Это те самые пункты американских военных экспериментов в биологической сфере. Это полностью меняет картину вовлеченности США в судьбу Украины — это инструмент прямой угрозы нашей стране», — заявила она в эфире радио Sputnik. Она отметила, что финансирование этих объектов шло от министерства обороны США. В ходе спецоперации России на Украине, которая началась 24 февраля, стало ясно, что следы военно-биологической программы попытались зачистить. Сами биолаборатории работали с возбудителями чумы, дизентерии, сибирской язвы и других болезней. Документацию, полученную из украинских лабораторий, изучают специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер. Планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.