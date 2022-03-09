URA.RU вошло в топ-3 самых цитируемых информагентств в соцсетях

URA.RU вышло в тройку лидеров по цитируемости СМИ в соцмедиа по итогам января 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Информационное агентство URA.RU вышло в тройку лидеров по цитируемости СМИ в соцмедиа по итогам января 2022 года. Впереди только РИА «Новости» и ТАСС, приводит обновленные данные сайт «Медиалогия».

Согласно исследованию, на URA.RU сделали ссылку более 77 тысяч раз. У лидера этого рейтинга — федерального агентства РИА «Новости» 1,2 млн ссылок, у ТАСС — более 668 тысяч.

В медиарейтинги вошли федеральные СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события. Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости (ИЦ) «Медиалогии», который учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ, количество лайков и репостов материалов в соцсетях.

Самые цитируемые статьи в соцмедиа стали: приказ Минздрава оставит без лечения половину смертельно больных, в США обсуждают изменение закона о санкциях против России. Одновременно в топ материалов попала новость о предложении лидера ЛДПР Жириновского переименовать должность Путина.

Информационное агентство URA.RU входило в тройку лидеров по цитируемости СМИ в соцмедиа по итогам октября и ноября 2021 года. Впереди были только РИА «Новости» и ТАСС.