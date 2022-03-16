Юрист: как пожаловаться в ЕСПЧ после выхода РФ из Совета Европы

Россияне не успеют заметить отсутствие возможности пожаловаться в ЕСПЧ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Россияне в обычном порядке смогут жаловаться в Европейский суд по правам человека, несмотря на выход страны из Совета Европы, из-за того, что ЕСПЧ крайне долго рассматривает заявки. Об этом заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

«Пока ориентировочно жалобы, поданные до 1 января 2023 года, будут переданы в ЕСПЧ, то есть в течение этого года жалобы точно можно будет подавать. А может, и дольше: не исключено, что этот процесс затянется. Европейский суд медленно работает, так что к тому времени, как Россия вернется под юрисдикцию ЕСПЧ, все жалобы будут рассмотрены», — высказал адвокат свою уверенность «Ридусу».

Адвокат подчеркнул, что уверен в возвращение Росси в Совет Европы. «Но это произойдет позже, когда к нам будут относиться по-другому, не как к младшим партнерам», — подчеркнул он, отметив, что решение о выходе было правильным и единственно верным.

Россия решила выйти из Совета Европы и передала соответствующее заявление 15 марта. РФ пошла на такой шаг из-за НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих интересов и нападок на Россию. Россия теперь перестанет выплачивать ежегодный взнос в эту организацию из-за санкций. МИД РФ уточнил, что такое решение не повлияет на права и свободы россиян. 16 марта Совет Европы одобрил выход России из организации.

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