Человек заживо сгорел за рулем BMW рядом с Кремлем. Видео

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Возле здания Кремля водитель BMW столкнулся с электробусом, погибнув в огне
Возле здания Кремля водитель BMW столкнулся с электробусом, погибнув в огне Фото:

Водитель BMW заживо сгорел в авто после столкновения с электробусом в центре Москвы, недалеко от здания Кремля. Об этом сообщили в МЧС. 

«Водитель автомобиля погиб после столкновения с электробусом на Воздвиженке в центре Москвы», — рассказали журналистам РИА Новости в ведомстве. Авторы telegram-канала Shot писали, что двое человек, которые были пассажирами погибшего, также пострадали в ходе столкновения. Пассажиры электробуса, с которым столкнулся водитель BMW, не пострадали. 

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Водитель BMW заживо сгорел в авто после столкновения с электробусом в центре Москвы, недалеко от здания Кремля. Об этом сообщили в МЧС.  «Водитель автомобиля погиб после столкновения с электробусом на Воздвиженке в центре Москвы», — рассказали журналистам РИА Новости в ведомстве. Авторы telegram-канала Shot писали, что двое человек, которые были пассажирами погибшего, также пострадали в ходе столкновения. Пассажиры электробуса, с которым столкнулся водитель BMW, не пострадали. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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