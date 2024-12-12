Водитель BMW заживо сгорел в авто после столкновения с электробусом в центре Москвы, недалеко от здания Кремля. Об этом сообщили в МЧС.
«Водитель автомобиля погиб после столкновения с электробусом на Воздвиженке в центре Москвы», — рассказали журналистам РИА Новости в ведомстве. Авторы telegram-канала Shot писали, что двое человек, которые были пассажирами погибшего, также пострадали в ходе столкновения. Пассажиры электробуса, с которым столкнулся водитель BMW, не пострадали.
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