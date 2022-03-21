21 марта 2022

ЕС согласовал регулярные совместные учения военных на море и суше

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
ЕС согласовал проведение регулярных военных учений Фото:

Евросоюз планирует проводить регулярные совместные учения на море и на суше. Об этом говорится в опубликованном Советом ЕС документе.

«ЕС будет проводить регулярные учения на море и на суше, повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности», — указывается в документе. Все это будет происходить в рамках первой в истории оборонной концепции «Стратегический компас». Утвердить программу планируют на саммите лидеров Евросоюза 24 марта.

Ранее сообщалось, что в ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС в понедельник в Брюсселе планируется согласовать «Стратегический компас». Концепция разрабатывалась на протяжении более двух лет. Ее целью является создание у Евросоюза собственных сил быстрого реагирования численностью до 5 тысяч человек. Это позволит вести военные операции без поддержки США и НАТО.

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Евросоюз планирует проводить регулярные совместные учения на море и на суше. Об этом говорится в опубликованном Советом ЕС документе. «ЕС будет проводить регулярные учения на море и на суше, повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности», — указывается в документе. Все это будет происходить в рамках первой в истории оборонной концепции «Стратегический компас». Утвердить программу планируют на саммите лидеров Евросоюза 24 марта. Ранее сообщалось, что в ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС в понедельник в Брюсселе планируется согласовать «Стратегический компас». Концепция разрабатывалась на протяжении более двух лет. Ее целью является создание у Евросоюза собственных сил быстрого реагирования численностью до 5 тысяч человек. Это позволит вести военные операции без поддержки США и НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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