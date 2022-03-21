ЕС согласовал регулярные совместные учения военных на море и суше

22 марта 2022 в 00:52 Размер текста - 17 +

ЕС согласовал проведение регулярных военных учений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Евросоюз планирует проводить регулярные совместные учения на море и на суше. Об этом говорится в опубликованном Советом ЕС документе. «ЕС будет проводить регулярные учения на море и на суше, повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности», — указывается в документе. Все это будет происходить в рамках первой в истории оборонной концепции «Стратегический компас». Утвердить программу планируют на саммите лидеров Евросоюза 24 марта. Ранее сообщалось, что в ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС в понедельник в Брюсселе планируется согласовать «Стратегический компас». Концепция разрабатывалась на протяжении более двух лет. Ее целью является создание у Евросоюза собственных сил быстрого реагирования численностью до 5 тысяч человек. Это позволит вести военные операции без поддержки США и НАТО. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Евросоюз планирует проводить регулярные совместные учения на море и на суше. Об этом говорится в опубликованном Советом ЕС документе. «ЕС будет проводить регулярные учения на море и на суше, повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности», — указывается в документе. Все это будет происходить в рамках первой в истории оборонной концепции «Стратегический компас». Утвердить программу планируют на саммите лидеров Евросоюза 24 марта. Ранее сообщалось, что в ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС в понедельник в Брюсселе планируется согласовать «Стратегический компас». Концепция разрабатывалась на протяжении более двух лет. Ее целью является создание у Евросоюза собственных сил быстрого реагирования численностью до 5 тысяч человек. Это позволит вести военные операции без поддержки США и НАТО.