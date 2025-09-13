Жителей юго-востока Польши предупредили об опасности атаки с воздуха

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жителей Польши предупредили об угрозе воздушного нападения
Жителей Польши предупредили об угрозе воздушного нападения Фото:

Власти Польши предупредили жителей юго-восточных районов страны о возможной опасности воздушной атаки. Об этом сообщает Правительственный центр безопасности (RCB).

«Угроза воздушного нападения. Соблюдайте крайнюю осторожность», — сказано в сообщении RCB. Власти призывают следовать их указаниям и ждать дальнейших объявлений.

Предупреждение было адресовано гражданам, проживающим в непосредственной близости к восточной границе Польши. Жителям рекомендовано не покидать дома без необходимости, избегать открытых пространств и оперативно реагировать на сигналы тревоги. Местные органы власти приведены в состояние повышенной готовности, усилен мониторинг воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что из-за угроз атаки дронов на западные регионы Украины над территорией Польши началась операция военной авиации. Глава оперативного командования ВС Польши запустил меры для обеспечения национальной безопасности, подчеркнув, что в небо были отправлены польские и натовские самолеты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Польши предупредили жителей юго-восточных районов страны о возможной опасности воздушной атаки. Об этом сообщает Правительственный центр безопасности (RCB). «Угроза воздушного нападения. Соблюдайте крайнюю осторожность», — сказано в сообщении RCB. Власти призывают следовать их указаниям и ждать дальнейших объявлений. Предупреждение было адресовано гражданам, проживающим в непосредственной близости к восточной границе Польши. Жителям рекомендовано не покидать дома без необходимости, избегать открытых пространств и оперативно реагировать на сигналы тревоги. Местные органы власти приведены в состояние повышенной готовности, усилен мониторинг воздушного пространства. Ранее сообщалось, что из-за угроз атаки дронов на западные регионы Украины над территорией Польши началась операция военной авиации. Глава оперативного командования ВС Польши запустил меры для обеспечения национальной безопасности, подчеркнув, что в небо были отправлены польские и натовские самолеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...