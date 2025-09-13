Жителей юго-востока Польши предупредили об опасности атаки с воздуха

Власти Польши предупредили жителей юго-восточных районов страны о возможной опасности воздушной атаки. Об этом сообщает Правительственный центр безопасности (RCB).
«Угроза воздушного нападения. Соблюдайте крайнюю осторожность», — сказано в сообщении RCB. Власти призывают следовать их указаниям и ждать дальнейших объявлений.
Предупреждение было адресовано гражданам, проживающим в непосредственной близости к восточной границе Польши. Жителям рекомендовано не покидать дома без необходимости, избегать открытых пространств и оперативно реагировать на сигналы тревоги. Местные органы власти приведены в состояние повышенной готовности, усилен мониторинг воздушного пространства.
Ранее сообщалось, что из-за угроз атаки дронов на западные регионы Украины над территорией Польши началась операция военной авиации. Глава оперативного командования ВС Польши запустил меры для обеспечения национальной безопасности, подчеркнув, что в небо были отправлены польские и натовские самолеты.
