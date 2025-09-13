Как и когда посадить луковичные осенью: полная инструкция

Осенью садоводы занимаются посадкой луковичных. Это многолетние цветы, которые дадут свои первые соцветия уже весной. Однако, для получения богатого, яркого урожая цветов, важно знать, как правильно выбрать луковицы, где их приобретать и как сажать в почву. Подробнее — в материале URA.RU.
Когда сажать луковичные
Луковичные растения — это травянистые многолетние цветы, подземная часть которых напоминает луковицу. Они могут цвести в разное время года, и сроки посадки зависят от вида. Осенью, в октябре и сентябре, сажают весенние растения: тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, мускари. По данным Россельхознадзора, для получения весной богатого урожая важно правильно подобрать посадочный материал.
Как выбрать луковичные
В Россельхознадзоре сообщили, что для приобретения качественного посадочного материала лучше покупать луковичные растения в специализированных магазинах и на выставках-ярмарках, занимающихся выращиванием.
"Рекомендуется убедиться, что выбранный сорт луковиц включен в Государственный реестр селекционных достижений. Покупателям важно запрашивать у продавца официальные документы, подтверждающие качество материала, в том числе протоколы испытаний", — говорится в сообщении ведомства.
Также сообщается, что особое внимание следует уделять упаковке: луковицы обычно реализуются в полиэтиленовых пакетах с перфорацией. При отсутствии отверстий в упаковке после приобретения луковицы рекомендуется достать, тщательно просушить и хранить в бумажном пакете. Посадочный материал должен отличаться твердостью и увесистостью, иметь ровную и чистую поверхность без признаков поражения вредителями или вдавленных пятен.
Сорта луковичных: тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы
Существует множество сортов луковичных растений: тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и крокусов. Ниже представлены некоторые из них.
- Тюльпаны: Квинсленд, Династия, Тамара.
- Нарциссы: Mount Hood, Pink Champagnе.
- Гиацинты: Арентина Арендсен, Анна Мари, Аметист.
- Крокусы: Ruby Giant, Roseus, Remembrance.
Как подготовить луковичные к посадке
Перед посадкой луковицы нужно проводить обработку и, в некоторых случаях, проращивание. Также важно выбрать подходящее место для посадки.
- Сортировка луковиц. К здоровым относят плотные и упругие экземпляры без признаков повреждений. Поврежденные луковицы, как правило, мягкие, сморщенные либо имеют пятна. Если дефекты незначительны, их допускается удалить до здоровой ткани, после чего обработать срез зеленкой или древесным углем. Однако такие луковицы рекомендуется высаживать отдельно от полностью здоровых.
- Проверить целостность чешуек. Они должны быть плотно прилегающими, без трещин и отслоений.
- Осмотреть цвет. Здоровые луковицы обычно имеют равномерный цвет, без темных пятен или плесени.
Как сажать луковичные
При подготовке к осенней посадке специалисты Россельхознадзора рекомендуют ориентироваться на температуру почвы, которая должна снизиться до 9–10°C. Важно, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых заморозков, но при этом не начали прорастать. Оптимальная глубина и расстояние между растениями зависят от их разновидности, размера луковиц и типа почвы.
В среднем глубину посадки определяют как тройную высоту луковицы, а ширину между ними — как четырехкратный диаметр луковицы. На тяжелых почвах допускается уменьшить глубину посадки на 2–3 см. На легких почвах ее увеличивают на такое же расстояние.
В случае глубокой посадки луковицы постепенно увеличиваются в размере, однако формируют незначительное количество деток. Напротив, при неглубокой посадке число деток возрастает.
«Луковицы способны переносить зиму и без дополнительного укрытия, однако в условиях суровой и малоснежной зимы существует риск их вымерзания. Для защиты растений при необходимости рекомендуется использовать сухие листья, солому или хвою», — говорится в сообщении. При этом укрытие следует проводить только после появления первых заморозков, иначе возможно преждевременное прорастание луковиц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.