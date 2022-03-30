Россия по-прежнему освобождает республики Донбасса от агрессии, заявил Песков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Кремль в отличие от украинской стороны не дает комментариев по выводу войск из Украины, пока идут мирные переговоры. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы тщательно избегаем каких-либо заявлений по тем субстанциям, которые предметно находятся на столе переговоров. Мы считаем, что они должны идти в тишине. В отличие от нас, мы слышим фейсбучную, мегафонную работу по разноголосице в СМИ представителей Украины, в том числе тех, кто не имеет к переговорам отношения», — заявил Песков.

Также представитель Кремля подчеркнул, что российская позиция по переговорам не менялась. «Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. Главное — не должно быть места эмоциям: переговорами занимаются профессионалы, нужно им доверять», — подытожил он.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Минобороны РФ заявили, что она позволила спасти мирных жителей Донбасса. Стороны уже провели ряд переговоров, однако все они были безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. 29 марта в Минобороны заявили, что сокращают наступление на Чернигов и Киев.