Медведев назвал 5 «лучших» способов оставить Европу без газа

30 марта 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев в ироничной форме отреагировал на обыски в офисах «Газпрома» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал пять способов оставить Европу без газа. Таким образом он отреагировал на новость про обыски в офисах «Газпрома» в Германии. «Лучший способ оставить Европу без газа: заморозить «Северный поток-2, заморозить активы Центрального Банка России, заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет, отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта, провести обыски в офисах «Газпрома» в Германии. Молодцы! Мудрые решения европейских политиков», — написал Медведев в своем telegram-канале. Ранее американское издание Bloomberg сообщило об обысках в двух офисах «Газпрома» в Германии. По информации агентства, обыски связаны с расследованием причастности «Газпрома» к рекордному росту цен на газ в Европе. Ранее ряд стран Евросоюза обвинили российскую компанию в причастности к росту цен. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал пять способов оставить Европу без газа. Таким образом он отреагировал на новость про обыски в офисах «Газпрома» в Германии. «Лучший способ оставить Европу без газа: заморозить «Северный поток-2, заморозить активы Центрального Банка России, заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет, отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта, провести обыски в офисах «Газпрома» в Германии. Молодцы! Мудрые решения европейских политиков», — написал Медведев в своем telegram-канале. Ранее американское издание Bloomberg сообщило об обысках в двух офисах «Газпрома» в Германии. По информации агентства, обыски связаны с расследованием причастности «Газпрома» к рекордному росту цен на газ в Европе. Ранее ряд стран Евросоюза обвинили российскую компанию в причастности к росту цен.