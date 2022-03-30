30 марта 2022

Медведев назвал 5 «лучших» способов оставить Европу без газа

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Политсовет партии
Дмитрий Медведев в ироничной форме отреагировал на обыски в офисах «Газпрома» Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал пять способов оставить Европу без газа. Таким образом он отреагировал на новость про обыски в офисах «Газпрома» в Германии.

«Лучший способ оставить Европу без газа: заморозить «Северный поток-2, заморозить активы Центрального Банка России, заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет, отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта, провести обыски в офисах «Газпрома» в Германии. Молодцы! Мудрые решения европейских политиков», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Ранее американское издание Bloomberg сообщило об обысках в двух офисах «Газпрома» в Германии. По информации агентства, обыски связаны с расследованием причастности «Газпрома» к рекордному росту цен на газ в Европе. Ранее ряд стран Евросоюза обвинили российскую компанию в причастности к росту цен.

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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал пять способов оставить Европу без газа. Таким образом он отреагировал на новость про обыски в офисах «Газпрома» в Германии. «Лучший способ оставить Европу без газа: заморозить «Северный поток-2, заморозить активы Центрального Банка России, заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет, отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта, провести обыски в офисах «Газпрома» в Германии. Молодцы! Мудрые решения европейских политиков», — написал Медведев в своем telegram-канале. Ранее американское издание Bloomberg сообщило об обысках в двух офисах «Газпрома» в Германии. По информации агентства, обыски связаны с расследованием причастности «Газпрома» к рекордному росту цен на газ в Европе. Ранее ряд стран Евросоюза обвинили российскую компанию в причастности к росту цен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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