Финансист назвал россиянам два способа сохранить накопления

31 марта 2022 в 22:35 Размер текста - 17 +

Россиянам советуют присмотреться к вкладам и не брать дорогих кредитов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Россиянам следует размещать накопления на вклады на два-три месяца. Об этом заявил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин. Значительные сбережения эксперт советует вложить в недвижимость. «Вместе с подорожанием кредитов существенно подросли и ставки по рублевым банковским вкладам. Сегодня они составляют от 18 до 23% годовых — это уберегает деньги от инфляции. Лучше класть накопления на краткосрочные вклады на два-три месяца — ситуация в мире очень быстро меняется. Если же имеются значительные сбережения, то их выгоднее всего вложить в недвижимость», — передает «Подмосковье сегодня» слова Сироткина. По мнению зампредседателя правления «Общество по защите прав потребителей» Александра Кумохина, сегодня в России делается все для поддержания стабильности банковской системы. «Предпринимаемые правительством меры в ближайшее время должны привести к нормализации экономической ситуации в стране», — подытожил он. В Госдуме ранее обратились к правительству с просьбой создать отдельную льготную ипотеку на вторичное жилье. Также депутаты предложили выдавать льготную ипотеку на новостройки под 5%, пишет RT. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что, несмотря на общий рост ставок, в России не сократили ни одну программу льготной ипотеки, сообщает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиянам следует размещать накопления на вклады на два-три месяца. Об этом заявил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин. Значительные сбережения эксперт советует вложить в недвижимость. «Вместе с подорожанием кредитов существенно подросли и ставки по рублевым банковским вкладам. Сегодня они составляют от 18 до 23% годовых — это уберегает деньги от инфляции. Лучше класть накопления на краткосрочные вклады на два-три месяца — ситуация в мире очень быстро меняется. Если же имеются значительные сбережения, то их выгоднее всего вложить в недвижимость», — передает «Подмосковье сегодня» слова Сироткина. По мнению зампредседателя правления «Общество по защите прав потребителей» Александра Кумохина, сегодня в России делается все для поддержания стабильности банковской системы. «Предпринимаемые правительством меры в ближайшее время должны привести к нормализации экономической ситуации в стране», — подытожил он. В Госдуме ранее обратились к правительству с просьбой создать отдельную льготную ипотеку на вторичное жилье. Также депутаты предложили выдавать льготную ипотеку на новостройки под 5%, пишет RT. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что, несмотря на общий рост ставок, в России не сократили ни одну программу льготной ипотеки, сообщает телеканал 360.