«Аэрофлот» рассказал подробности инцидента с самолетом Москва — Денпасар

Самолет рейса SU296 Москва — Денпасар вернулся в Шереметьево из-за срабатывания индикации в одной из систем. С двигателями проблема не связана, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».
Ранее сообщалось, что Airbus, следующий рейсом Москва — Денпасар, готовится к экстренной посадке в аэропорту вылета, якобы из-за проблем с двигателями. «Информация ... об отказе двигателя ... не соответствует действительности. Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт из-за срабатывания индикации в одной из систем, не связанной с двигателями», — говорится в сообщении пресс-службы «Аэрофлота», опубликованном в официальном telegram-канале.
Посадка выполнена в штатном режиме в 18:10 мск. Рейса на Бали будет выполнен на резервном самолете. Предварительно, он отправился в полет в 20:30 мск.
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