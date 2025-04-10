«Аэрофлот» рассказал подробности инцидента с самолетом Москва — Денпасар

«Аэрофлот»: у вернувшего в Шереметьево самолета не было проблем с двигателями
© Служба новостей «URA.RU»
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Возвращение самолета в Шереметьево не было связано с отказом двигателей (фото из архива)
Возвращение самолета в Шереметьево не было связано с отказом двигателей (фото из архива) Фото:

Самолет рейса SU296 Москва — Денпасар вернулся в Шереметьево из-за срабатывания индикации в одной из систем. С двигателями проблема не связана, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Ранее сообщалось, что Airbus, следующий рейсом Москва — Денпасар, готовится к экстренной посадке в аэропорту вылета, якобы из-за проблем с двигателями. «Информация ... об отказе двигателя ... не соответствует действительности. Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт из-за срабатывания индикации в одной из систем, не связанной с двигателями», — говорится в сообщении пресс-службы «Аэрофлота», опубликованном в официальном telegram-канале.

Посадка выполнена в штатном режиме в 18:10 мск. Рейса на Бали будет выполнен на резервном самолете. Предварительно, он отправился в полет в 20:30 мск.

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Самолет рейса SU296 Москва — Денпасар вернулся в Шереметьево из-за срабатывания индикации в одной из систем. С двигателями проблема не связана, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота». Ранее сообщалось, что Airbus, следующий рейсом Москва — Денпасар, готовится к экстренной посадке в аэропорту вылета, якобы из-за проблем с двигателями. «Информация ... об отказе двигателя ... не соответствует действительности. Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт из-за срабатывания индикации в одной из систем, не связанной с двигателями», — говорится в сообщении пресс-службы «Аэрофлота», опубликованном в официальном telegram-канале. Посадка выполнена в штатном режиме в 18:10 мск. Рейса на Бали будет выполнен на резервном самолете. Предварительно, он отправился в полет в 20:30 мск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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