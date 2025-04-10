В России внесли изменения в регулирование визового режима: иностранные граждане могут пребывать в стране на основании единой электронной визы до 30 дней. Это почти в два раза превышает предыдущий срок в 16 дней. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Сегодня рассмотрим изменение в законодательство, которым увеличим срок пребывания по ней. Теперь он составит 30 суток вместо 16», — заявил Мишустин в ходе заседания правительства. Он отметил, что электронная виза уже второй год доступна для жителей 64 стран и за это время ее оформили более одного миллиона раз.
Кроме увеличения срока пребывания иностранцев в РФ, премьер также сообщил, что продолжительность действия такой визы будет продлена до четырех месяцев. Эти нововведения помогут туристам из других государств проводить больше времени в России, познавая ее уникальную природу и богатую историю, а также способствовать укреплению деловых связей.
Михаил Мишустин подчеркнул, что благодаря усилиям по развитию туристической инфраструктуры и реализации различных проектов и предпринимательских инициатив в этой сфере, данная отрасль в РФ стала более привлекательной. Так, количество туристических поездок по стране увеличилось на 10% за последний год, что частично обусловлено приездом иностранных гостей.
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