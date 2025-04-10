Мошенники наживаются на любви подростков к Telegram и брендовой одежде

Мошенники придумали новый способ обмана подростков в Telegram. Новая схема заключается в том, чтобы убедить несовершеннолетних будто они могут купить брендовые вещи по очень никой цене через маркетплейс Poizon, но для этого нужно перевести деньги посреднику для выкупа одежды. Об этом предупредили в МВД.
«В Telegram активно распространяются схемы, связанные с якобы выгодными покупками с китайского маркетплейса Poizon. Подростку обещают выкуп брендовой одежды по низкой цене. Деньги переводятся мошенникам на карту, товар не приходит», — говорится в материалах управления МВД РФ.
Помимо обещания низких цен, мошенники также требуют от жертв оплатить «пошлину» для растаможки товаров, что является дополнительной тактикой для хищения денежных средств у подростков и их родителей. Эта информация была получена милицией в ходе оперативной и аналитической работы полиции в сотрудничестве с сенатором РФ Артемом Шейкиным.
Мошеннические схемы, направленные на детей и подростков, становятся все более изощренными. Ранее были зафиксированы случаи, когда злоумышленники использовали фишинговые сайты, маскирующиеся под официальные страницы игровых платформ, для кражи личных данных. Теперь же мошенники обращают свое внимание на социальные сети и мессенджеры, такие как Telegram, где предлагают подросткам купить брендовые товары по заниженным ценам, что также заканчивается потерей денег.
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