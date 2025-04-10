Защита бывшего кадровика Минобороны просит отпустить его из СИЗО

Адвокаты бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, выступили с просьбой освободить его из-под стражи, ссылаясь на его заслуги перед страной. Об этом стало известно из текста выступления адвоката, представленного в 235-м гарнизонном военном суде.
«Кузнецов имеет реальные заслуги перед страной. Они были отмечены государственными наградами. Он принимал участие в боевых действиях в Сирии, а также был одним из ликвидаторов аварии на ЧАЭС», — сказано в тексте выступления одного из адвокатов. Его слова передает ТАСС. Эти аргументы используются в защиту Кузнецова с целью его освобождения. В свою очередь Следком просит продлить срок содержания под стражей Кузнецову до 12 мая 2025 года.
Арест Юрия Кузнецова происходит на фоне масштабной антикоррупционной кампании в Министерстве обороны РФ, начавшейся в 2024 году. В рамках этой кампании были арестованы несколько высокопоставленных чиновников, включая замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток на сумму более миллиарда рублей. Сам Кузнецов, по версии следствия, организовал заключение контракта между Краснодарским высшим военным училищем и предпринимателем, что привело к получению взятки на сумму свыше 372 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.