Защита бывшего кадровика Минобороны просит отпустить его из СИЗО

Адвокаты взяточника Юрия Кузнецова просят отпустить его за заслуги
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Адвокаты Юрия Кузнецов просят отпустить его из СИЗО, апеллируя к заслугам бывшего кадровика при Минобороны
Адвокаты Юрия Кузнецов просят отпустить его из СИЗО, апеллируя к заслугам бывшего кадровика при Минобороны Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Адвокаты бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, выступили с просьбой освободить его из-под стражи, ссылаясь на его заслуги перед страной. Об этом стало известно из текста выступления адвоката, представленного в 235-м гарнизонном военном суде.

«Кузнецов имеет реальные заслуги перед страной. Они были отмечены государственными наградами. Он принимал участие в боевых действиях в Сирии, а также был одним из ликвидаторов аварии на ЧАЭС», — сказано в тексте выступления одного из адвокатов. Его слова передает ТАСС. Эти аргументы используются в защиту Кузнецова с целью его освобождения. В свою очередь Следком просит продлить срок содержания под стражей Кузнецову до 12 мая 2025 года. 

Арест Юрия Кузнецова происходит на фоне масштабной антикоррупционной кампании в Министерстве обороны РФ, начавшейся в 2024 году. В рамках этой кампании были арестованы несколько высокопоставленных чиновников, включая замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток на сумму более миллиарда рублей. Сам Кузнецов, по версии следствия, организовал заключение контракта между Краснодарским высшим военным училищем и предпринимателем, что привело к получению взятки на сумму свыше 372 млн рублей.

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Адвокаты бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, выступили с просьбой освободить его из-под стражи, ссылаясь на его заслуги перед страной. Об этом стало известно из текста выступления адвоката, представленного в 235-м гарнизонном военном суде. «Кузнецов имеет реальные заслуги перед страной. Они были отмечены государственными наградами. Он принимал участие в боевых действиях в Сирии, а также был одним из ликвидаторов аварии на ЧАЭС», — сказано в тексте выступления одного из адвокатов. Его слова передает ТАСС. Эти аргументы используются в защиту Кузнецова с целью его освобождения. В свою очередь Следком просит продлить срок содержания под стражей Кузнецову до 12 мая 2025 года.  Арест Юрия Кузнецова происходит на фоне масштабной антикоррупционной кампании в Министерстве обороны РФ, начавшейся в 2024 году. В рамках этой кампании были арестованы несколько высокопоставленных чиновников, включая замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток на сумму более миллиарда рублей. Сам Кузнецов, по версии следствия, организовал заключение контракта между Краснодарским высшим военным училищем и предпринимателем, что привело к получению взятки на сумму свыше 372 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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