Зафиксирован массовый сбой в платежных системах РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россияне жалуются на сбои в работе платежных систем и банковских сервисов
Россияне жалуются на сбои в работе платежных систем и банковских сервисов Фото:

Российские пользователи сообщают о массовом сбое платежных российских сервисов. Соответствующие жалобы фиксирует мониторинговый сервис Downdetector. Сообщается о проблемах в работе Т-Банка, ПСБ и СБП. 

Россияне начали фиксировать жалобы ближе к 16:00. Около тысячи пользователей отметили сбои в работе платежных сервисов. 

Сбои в работе российских платежных сервисов уже не первый раз заставляют пользователей обращаться к мониторинговому сервису Downdetector. Ранее, в течение ночи, были зафиксированы массовые проблемы с доступом к услугам крупных банков, включая ВТБ и Тинькофф, при этом почти девять тысяч человек сообщили о различных ошибках.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские пользователи сообщают о массовом сбое платежных российских сервисов. Соответствующие жалобы фиксирует мониторинговый сервис Downdetector. Сообщается о проблемах в работе Т-Банка, ПСБ и СБП.  Россияне начали фиксировать жалобы ближе к 16:00. Около тысячи пользователей отметили сбои в работе платежных сервисов.  Сбои в работе российских платежных сервисов уже не первый раз заставляют пользователей обращаться к мониторинговому сервису Downdetector. Ранее, в течение ночи, были зафиксированы массовые проблемы с доступом к услугам крупных банков, включая ВТБ и Тинькофф, при этом почти девять тысяч человек сообщили о различных ошибках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...