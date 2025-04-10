Зафиксирован массовый сбой в платежных системах РФ

Российские пользователи сообщают о массовом сбое платежных российских сервисов. Соответствующие жалобы фиксирует мониторинговый сервис Downdetector. Сообщается о проблемах в работе Т-Банка, ПСБ и СБП.
Россияне начали фиксировать жалобы ближе к 16:00. Около тысячи пользователей отметили сбои в работе платежных сервисов.
Сбои в работе российских платежных сервисов уже не первый раз заставляют пользователей обращаться к мониторинговому сервису Downdetector. Ранее, в течение ночи, были зафиксированы массовые проблемы с доступом к услугам крупных банков, включая ВТБ и Тинькофф, при этом почти девять тысяч человек сообщили о различных ошибках.
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