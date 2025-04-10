Житель Тверской области утонул в яме, оставленной ремонтниками

Прокуратура Тверской области начала проверку по факту гибели мужчины, который упал в яму с водой в городе Конаково. Инцидент произошел на участке, где проводились ремонтные работы.
«Конаковской межрайонной прокуратурой организована проверка по информации из СМИ по факту падения мужчины в яму с водой, образовавшуюся по причине проведения ремонтных работ в городе Конаково», — говорится в telegram-канале регионального ведомства. Уточняется, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, а также дана оценка действиям виновных лиц.
По данным telegram-канала Shot, инцидент произошел около 13 часов по местному времени, когда 60-летний житель поскользнулся и упал в яму возле магазина «Завхоз». Несмотря на попытки самостоятельно выбраться, он погиб на месте. Информацию о смерти подтвердили правоохранительные органы. Сейчас специалисты работают над установлением причины его гибели.
Отмечается, что яма образовалась в результате работ водоканала по замене труб и была изначально огорожена, но сигнальная лента была сорвана. После трагедии яму вновь огородили.
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