Житель Тверской области утонул в яме, оставленной ремонтниками

Прокуратура Тверской области проверит гибель мужчины, упавшего в яму с водой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
60-летний житель Конаково поскользнулся и упал в яму возле магазина «Завхоз» (архивное фото)
60-летний житель Конаково поскользнулся и упал в яму возле магазина «Завхоз» (архивное фото) Фото:

Прокуратура Тверской области начала проверку по факту гибели мужчины, который упал в яму с водой в городе Конаково. Инцидент произошел на участке, где проводились ремонтные работы.

«Конаковской межрайонной прокуратурой организована проверка по информации из СМИ по факту падения мужчины в яму с водой, образовавшуюся по причине проведения ремонтных работ в городе Конаково», — говорится в telegram-канале регионального ведомства. Уточняется, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, а также дана оценка действиям виновных лиц.

По данным telegram-канала Shot, инцидент произошел около 13 часов по местному времени, когда 60-летний житель поскользнулся и упал в яму возле магазина «Завхоз». Несмотря на попытки самостоятельно выбраться, он погиб на месте. Информацию о смерти подтвердили правоохранительные органы. Сейчас специалисты работают над установлением причины его гибели.

Отмечается, что яма образовалась в результате работ водоканала по замене труб и была изначально огорожена, но сигнальная лента была сорвана. После трагедии яму вновь огородили. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Тверской области начала проверку по факту гибели мужчины, который упал в яму с водой в городе Конаково. Инцидент произошел на участке, где проводились ремонтные работы. «Конаковской межрайонной прокуратурой организована проверка по информации из СМИ по факту падения мужчины в яму с водой, образовавшуюся по причине проведения ремонтных работ в городе Конаково», — говорится в telegram-канале регионального ведомства. Уточняется, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, а также дана оценка действиям виновных лиц. По данным telegram-канала Shot, инцидент произошел около 13 часов по местному времени, когда 60-летний житель поскользнулся и упал в яму возле магазина «Завхоз». Несмотря на попытки самостоятельно выбраться, он погиб на месте. Информацию о смерти подтвердили правоохранительные органы. Сейчас специалисты работают над установлением причины его гибели. Отмечается, что яма образовалась в результате работ водоканала по замене труб и была изначально огорожена, но сигнальная лента была сорвана. После трагедии яму вновь огородили. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...