Депутат ГД: есть несколько условий для суда над Зеленским

07 апреля 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

Президент Украины может быть отправлен под суд, считает депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Юрий Синельщиков Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президента Украины Владимира Зеленского будут судить за военные преступления в случае доказанности следствием его вины. Сбором фактов сейчас занимается СК РФ, заявил в интервью URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству, экс-первый зампрокурора Москвы Юрий Синельщиков. «Мы знаем, что кто-то [на Украине] учиняет пытки наших пленных солдат, но у нас нет доказательств, что их организовал именно Зеленский. Может быть, он отдавал такие приказы, я не исключаю. Но мы не располагаем точной информацией. На Украине много самостийности, и я допускаю, что во многих городах делали политику и отдавали приказы местные власти, о чем Зеленский мог даже не знать. Если будут найдены неопровержимые письменные доказательства или люди скажут, что Зеленский отдал приказ организовать биологическую лабораторию для производства сибирской язвы, чтобы заносить ее потом в Россию, или отдал приказ уничтожать русских, — тогда можно о чем-то говорить. Это все нужно доказывать», — считает Синельщиков. Спецоперацию на Украине российские Вооруженные силы начали 24 февраля. Со стороны ВСУ и неонацистских формирований неоднократно нарушались международные конвенции, в том числе об обращении с пленными, о неприменении запрещенных видов вооружения и так далее. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президента Украины Владимира Зеленского будут судить за военные преступления в случае доказанности следствием его вины. Сбором фактов сейчас занимается СК РФ, заявил в интервью URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству, экс-первый зампрокурора Москвы Юрий Синельщиков. «Мы знаем, что кто-то [на Украине] учиняет пытки наших пленных солдат, но у нас нет доказательств, что их организовал именно Зеленский. Может быть, он отдавал такие приказы, я не исключаю. Но мы не располагаем точной информацией. На Украине много самостийности, и я допускаю, что во многих городах делали политику и отдавали приказы местные власти, о чем Зеленский мог даже не знать. Если будут найдены неопровержимые письменные доказательства или люди скажут, что Зеленский отдал приказ организовать биологическую лабораторию для производства сибирской язвы, чтобы заносить ее потом в Россию, или отдал приказ уничтожать русских, — тогда можно о чем-то говорить. Это все нужно доказывать», — считает Синельщиков. Спецоперацию на Украине российские Вооруженные силы начали 24 февраля. Со стороны ВСУ и неонацистских формирований неоднократно нарушались международные конвенции, в том числе об обращении с пленными, о неприменении запрещенных видов вооружения и так далее.