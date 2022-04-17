В ДНР освободили 450 человек, которых ВСУ блокировали в монастыре

17 апреля 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Среди заложников были пожилые люди Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные Донецкой народной республики освободили Николо-Васильевский монастырь. Там более месяца находились 450 человек — заложников украинских солдат. «Народная милиция ДНР спасла мирных жителей. Они прятались от украинских обстрелов в Никольском монастыре», — говорится в официальном telegram-канале народной милиции. Украинские военные блокировали им доступ к гуманитарной помощи и обстреливали при попытке выйти за пределы монастыря, уверяют в народной милиции. ВСУ также простреливали единственную дорогу в монастырь, удерживая заложников в качестве живого щита, добавили там. В ДНР заявляют, что из-за обстрелов люди не могли получить гуманитарную помощь. В качестве заложников, по данным из сообщения народной милиции, оказались также пожилые люди и монахи. Теперь гражданам оказывают первую помощь и развозят в пункты временного размещения, заключили в организации. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Об оккупации территории Украины речи не идет. В ряде СМИ и telegram-каналов появляются свидетельства того, что украинские военные убивают мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Кроме того, ВСУ обстреливают людей, в том числе тех, кто стоит за гуманитарной помощью. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Военные Донецкой народной республики освободили Николо-Васильевский монастырь. Там более месяца находились 450 человек — заложников украинских солдат. «Народная милиция ДНР спасла мирных жителей. Они прятались от украинских обстрелов в Никольском монастыре», — говорится в официальном telegram-канале народной милиции. Украинские военные блокировали им доступ к гуманитарной помощи и обстреливали при попытке выйти за пределы монастыря, уверяют в народной милиции. ВСУ также простреливали единственную дорогу в монастырь, удерживая заложников в качестве живого щита, добавили там. В ДНР заявляют, что из-за обстрелов люди не могли получить гуманитарную помощь. В качестве заложников, по данным из сообщения народной милиции, оказались также пожилые люди и монахи. Теперь гражданам оказывают первую помощь и развозят в пункты временного размещения, заключили в организации. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Об оккупации территории Украины речи не идет. В ряде СМИ и telegram-каналов появляются свидетельства того, что украинские военные убивают мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Кроме того, ВСУ обстреливают людей, в том числе тех, кто стоит за гуманитарной помощью.