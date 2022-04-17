ВС РФ за сутки уничтожили более 150 объектов ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минобороны РФ предложило спасение националистам на «Азовстали», однако они отказались сдаваться. В Мариуполе ликвидировали командира 36-й украинской бригады Владимир Баранюк. Всего во время прорыва из блокированного завода имени Ильича в Мариуполе уничтожили до 50 украинских военных, 42 человека сдались в плен. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 17 апреля.
- Украинские боевики, которые засели на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, отказались сложить оружие. Причиной такого решения мог стать приказ Киева расстреливать боевиков «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) за попытки сдаться в плен российским войскам. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Ранее их обстреляли агитационными снарядами, в которых содержались листовки с объяснением, как правильно сдаваться;
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет отказываться от Донбасса. Однако ранее он выражал готовность обсуждать статус Донецкой и Луганской народных республик;
- Военные Донецкой народной республики освободили Николо-Васильевский монастырь, где больше месяца в заложниках у ВСУ находились 450 человек. Украинские военные блокировали им доступ к гуманитарной помощи и обстреливали при попытке выйти за пределы здания;
- Лейтенант Александр Бялик в ходе спецоперации на Украине вел огонь по противнику из подорвавшегося на мине и горящего танка. После этого военный вынес из огня раненого водителя, рассказали в Минобороны РФ;
- Вооруженные силы России за сутки авиа- и ракетными ударами уничтожили более 150 объектов ВСУ. Среди них — хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов, командные пункты и пункты управления. Уничтожены также артиллерийские батареи. Кроме того, российская армия уничтожила завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области;
- Всего за время спецоперации российские военные уничтожили 1035 иностранных наемников на Украине. Еще 912 наемников, по данным Минобороны РФ, отказались участвовать в боях и сбежали.
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