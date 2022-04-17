Военный РФ обстрелял националистов на Украине из горящего танка

Солдат вел огонь по противнику из подорвавшегося на мине танка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лейтенант Александр Бялик в ходе спецоперации на Украине вел огонь по противнику из подорвавшегося на мине и горящего танка, а после вынес из огня раненого водителя. О героическом поступке российского военного рассказали в Минобороны РФ.

«Батальонно-тактическая группа танкового полка, в составе которой действовал взвод лейтенанта Александра Бялика, обнаружила вооруженное формирование украинских националистов и с ходу приступила к их уничтожению. Продвигаясь вглубь обороны неонацистов, танк Александра подорвался на вражеской мине, потерял ход и загорелся. Александр продолжил вести огонь по противнику из обездвиженного и горящего танка», — сообщает военное ведомство.

После того, как закончился боезапас, лейтенант приказал личному составу эвакуироваться и продолжить вести бой с националистами, а сам под обстрелом эвакуировал раненого механика-водителя и спас ему жизнь. В ходе боя Бялик со своим экипажем уничтожил три позиции противника.

В Минобороны также рассказали о подвиге майора Петра Точилкина, который под плотным огнем восстановил линии связи, поврежденные противником, обеспечив устойчивое управление бригадой в бою, что помогло отразить атаку националистов. Еще один героический поступок совершил сержант Олег Борисов. Экипаж танка под его командованием уничтожил три боевых машины пехоты противника и более 20 радикально настроенных боевиков, в том числе и иностранных наемников. Также прикрыв раненых бойцов танком от огня противника, сержант Борисов лично переложил пострадавших на броню и доставил в укрытие, где им оказали медицинскую помощь.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса.

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