Губернатор ХМАО раскрыла подробности встречи с Грефом

Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудит ряд проектов с главой Сбербанка Германом Грефом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и председатель правления Сбербанка Герман Греф договорились о выделении кредитной линии для строительства пяти школ и межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов на территории региона. Об этом заявила глава региона во время онлайн-эфира с жителями Нижневартовска, передает корреспондент URA.RU.

«С Германом Грефом мы обсудили эту тему. Сбер действительно настроен на то, чтобы самые прогрессивные продукты предлагать по тем проектам, которые непосредственно задействованы в нашем регионе. Это пять школ и один межмуниципальный полигон по обращению с твердыми коммунальными отходами. Поэтому с этой стороны у нас точно проблем не будет», — заявила Комарова.

Она также уточнила, что застройщики пяти школ, которые возводят объекты в Югре в рамках концессионных соглашений, получат дополнительные гранты на возмещения расходов до 30% в связи с ростом цен на стройматериалы. «Принято такое решение по всем концессионным объектам, которые сейчас создаются и на стадии ввода, мы с коллегами сейчас отрабатываем по технологии возмещения. Ведем расчеты и работаем с документами», — прокомментировал директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО и глава Сбербанка договорились о сотрудничестве в IT-сфере. В Сургуте появится учебный центр Сбера, где югорчане смогут бесплатно получить специальность в области информационных технологий.

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