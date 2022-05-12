В РУДН обвинили YouTube в покушении на память о Дне Победы

12 мая 2022 в 21:37 Размер текста - 17 +

Никита Данюк считает, что YouTube пытается скрыть сплоченность российского народа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Называя спамом и мошенничеством трансляции мероприятий по случаю Дня Победы и блокируя канал «ЛенТВ24», который их показывал, YouTube пытается стереть память о великом для россиян событии. Этим мнением с URA.RU поделился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. «Трансляции мероприятий, которые связаны с Днем Победы у YouTube попадают в категорию „спам, мошенничество, обман“, что говорит о полной ангажированности платформы. Это настоящая зачистка информационного поля не только от альтернативной точки зрения, но и от русских ценностей. Конечно, это прецедент, который показывает покушение на святые вещи для русских людей, когда банятся подобного рода трансляции, которые свидетельствуют, что русский народ не разобщен, что он сплочен вокруг армии, президента, своей истории, ценностей, выходит на улицы праздновать День Победы», — сказал Никита Данюк. По его словам, площадка пытается лишить РФ самых важных вещей. «Когда YouTube пытается в таком ключе заглушить голоса российских СМИ — это ладно, а когда сам факт мероприятий блокирует, — фактически это попытка в виртуальном пространстве стереть память о наших великих предках. Такие действия не сюрприз. Телеканал „ЛенТВ24“ уже входит во внушительный список тех, которые подвергаются травле. Это циничная политика, которая направлена на то, чтобы максимально лишить информационное пространство важных знаковых вещей», — подчеркнул собеседник агентства. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков выразил похожую точку зрения. «Все что делает YouTube и Google направлено против России и россиян. Они работать с нами не хотят, а значит будут выполнять пожелания и требования, которые им предъявляются со стороны Запада. Одно из условий, которое поступило к ним — вырезать с площадки все, что связано с позицией России и участия в спецоперации для того, чтобы на площадке осталась только прозападная точка зрения», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что государство должно принимать ответные меры. «Уже заблокировали большое число российских СМИ. Государство пытается нащупать какие-то рычаги диалога, хотя бы через штрафные санкции. Технологические меры не вводятся. Есть два способа воздействия: блок и замедления. Оба варианта не кажутся хорошими. Но им уже грозит блокировка», — добавил Зыков. Директор Ассоциации считает, что действия хостинга не связаны с адекватной модерацией. Ранее в «ЛенТВ24» сообщили о блокировке своего аккаунта на YouTube. Причиной блокировки назвали трансляцию мероприятий, посвященных Дню Победы. Канал разблокировали после вмешательства Роскомнадзора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Называя спамом и мошенничеством трансляции мероприятий по случаю Дня Победы и блокируя канал «ЛенТВ24», который их показывал, YouTube пытается стереть память о великом для россиян событии. Этим мнением с URA.RU поделился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. «Трансляции мероприятий, которые связаны с Днем Победы у YouTube попадают в категорию „спам, мошенничество, обман“, что говорит о полной ангажированности платформы. Это настоящая зачистка информационного поля не только от альтернативной точки зрения, но и от русских ценностей. Конечно, это прецедент, который показывает покушение на святые вещи для русских людей, когда банятся подобного рода трансляции, которые свидетельствуют, что русский народ не разобщен, что он сплочен вокруг армии, президента, своей истории, ценностей, выходит на улицы праздновать День Победы», — сказал Никита Данюк. По его словам, площадка пытается лишить РФ самых важных вещей. «Когда YouTube пытается в таком ключе заглушить голоса российских СМИ — это ладно, а когда сам факт мероприятий блокирует, — фактически это попытка в виртуальном пространстве стереть память о наших великих предках. Такие действия не сюрприз. Телеканал „ЛенТВ24“ уже входит во внушительный список тех, которые подвергаются травле. Это циничная политика, которая направлена на то, чтобы максимально лишить информационное пространство важных знаковых вещей», — подчеркнул собеседник агентства. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков выразил похожую точку зрения. «Все что делает YouTube и Google направлено против России и россиян. Они работать с нами не хотят, а значит будут выполнять пожелания и требования, которые им предъявляются со стороны Запада. Одно из условий, которое поступило к ним — вырезать с площадки все, что связано с позицией России и участия в спецоперации для того, чтобы на площадке осталась только прозападная точка зрения», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что государство должно принимать ответные меры. «Уже заблокировали большое число российских СМИ. Государство пытается нащупать какие-то рычаги диалога, хотя бы через штрафные санкции. Технологические меры не вводятся. Есть два способа воздействия: блок и замедления. Оба варианта не кажутся хорошими. Но им уже грозит блокировка», — добавил Зыков. Директор Ассоциации считает, что действия хостинга не связаны с адекватной модерацией. Ранее в «ЛенТВ24» сообщили о блокировке своего аккаунта на YouTube. Причиной блокировки назвали трансляцию мероприятий, посвященных Дню Победы. Канал разблокировали после вмешательства Роскомнадзора.