Постпред РФ Шульгин: ВСУ готовят химические провокации

Россия сообщила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что Украина готовит провокации с химическим оружием. Об этом заявил постоянный представитель России в ОЗХО Александр Шульгин.
«Россия уже сообщила ОЗХО о возможных химических провокациях ВСУ с целью возложить ответственность на РФ. Техсекретариат ОЗХО изучает информацию от России о возможных химических провокациях ВСУ, готовит реакцию», — передает ТАСС слова Шульгина.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ устраивают провокации с химическим оружием, пишет «Национальная служба новостей». Александр Шульгин заявил, что ОЗХО игнорирует факты применения Украиной химического оружия, сообщает RT.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.