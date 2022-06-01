Постпред РФ Шульгин: ВСУ готовят химические провокации

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут применить химическое оружие, заявил Александр Шульгин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия сообщила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что Украина готовит провокации с химическим оружием. Об этом заявил постоянный представитель России в ОЗХО Александр Шульгин.

«Россия уже сообщила ОЗХО о возможных химических провокациях ВСУ с целью возложить ответственность на РФ. Техсекретариат ОЗХО изучает информацию от России о возможных химических провокациях ВСУ, готовит реакцию», — передает ТАСС слова Шульгина.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ устраивают провокации с химическим оружием, пишет «Национальная служба новостей». Александр Шульгин заявил, что ОЗХО игнорирует факты применения Украиной химического оружия, сообщает RT.

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Россия сообщила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что Украина готовит провокации с химическим оружием. Об этом заявил постоянный представитель России в ОЗХО Александр Шульгин. «Россия уже сообщила ОЗХО о возможных химических провокациях ВСУ с целью возложить ответственность на РФ. Техсекретариат ОЗХО изучает информацию от России о возможных химических провокациях ВСУ, готовит реакцию», — передает ТАСС слова Шульгина. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ устраивают провокации с химическим оружием, пишет «Национальная служба новостей». Александр Шульгин заявил, что ОЗХО игнорирует факты применения Украиной химического оружия, сообщает RT.
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