Суд в РФ признал террористическим украинско-крымский батальон

01 июня 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

«Батальон имени Номана Челебиджихана» признали террористической организацией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Верховный суд РФ признал «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» террористической организацией. Ранее соответствующий иск подала Генпрокуратура РФ. «Верховный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о признании „Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана“ террористической организацией и запрете его деятельности на территории РФ», — передает ТАСС решение суда. Согласно данным СМИ, батальон принимал участие в блокаде Крыма и боевых действиях на Донбассе. «Батальон имени Номана Челебиджихана» был создан в качестве добровольческого вооруженного формирования на Украине. Состоит преимущественно из татарских националистов и радикальных исламистов из Крыма. Батальон принимал участие в боевых действия на Донбассе на стороне ВСУ. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Верховный суд РФ признал «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» террористической организацией. Ранее соответствующий иск подала Генпрокуратура РФ. «Верховный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о признании „Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана“ террористической организацией и запрете его деятельности на территории РФ», — передает ТАСС решение суда. Согласно данным СМИ, батальон принимал участие в блокаде Крыма и боевых действиях на Донбассе. «Батальон имени Номана Челебиджихана» был создан в качестве добровольческого вооруженного формирования на Украине. Состоит преимущественно из татарских националистов и радикальных исламистов из Крыма. Батальон принимал участие в боевых действия на Донбассе на стороне ВСУ.