Суд в РФ признал террористическим украинско-крымский батальон

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«Батальон имени Номана Челебиджихана» признали террористической организацией Фото:

Верховный суд РФ признал «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» террористической организацией. Ранее соответствующий иск подала Генпрокуратура РФ.

«Верховный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о признании „Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана“ террористической организацией и запрете его деятельности на территории РФ», — передает ТАСС решение суда. Согласно данным СМИ, батальон принимал участие в блокаде Крыма и боевых действиях на Донбассе.

«Батальон имени Номана Челебиджихана» был создан в качестве добровольческого вооруженного формирования на Украине. Состоит преимущественно из татарских националистов и радикальных исламистов из Крыма. Батальон принимал участие в боевых действия на Донбассе на стороне ВСУ.

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Верховный суд РФ признал «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» террористической организацией. Ранее соответствующий иск подала Генпрокуратура РФ. «Верховный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о признании „Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана“ террористической организацией и запрете его деятельности на территории РФ», — передает ТАСС решение суда. Согласно данным СМИ, батальон принимал участие в блокаде Крыма и боевых действиях на Донбассе. «Батальон имени Номана Челебиджихана» был создан в качестве добровольческого вооруженного формирования на Украине. Состоит преимущественно из татарских националистов и радикальных исламистов из Крыма. Батальон принимал участие в боевых действия на Донбассе на стороне ВСУ.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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