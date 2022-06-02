Путин повысил в звании нового главу МЧС

Владимир Путин подписал указ о новом звании Александра Куренкова
Президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС Александру Куренкову звание генерал-лейтенанта. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Указ президента Российской Федерации. Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Куренкову Александру Вячеславовичу», — говорится в тексте указа.
23 мая Путин выдвинул кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС. Предыдущий глава Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года во время межведомственных учений.
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