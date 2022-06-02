Путин повысил в звании нового главу МЧС

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о новом звании Александра Куренкова Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС Александру Куренкову звание генерал-лейтенанта. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указ президента Российской Федерации. Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Куренкову Александру Вячеславовичу», — говорится в тексте указа.

23 мая Путин выдвинул кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС. Предыдущий глава Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года во время межведомственных учений.

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Президент России Владимир Путин присвоил главе МЧС Александру Куренкову звание генерал-лейтенанта. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ президента Российской Федерации. Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Куренкову Александру Вячеславовичу», — говорится в тексте указа. 23 мая Путин выдвинул кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС. Предыдущий глава Евгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года во время межведомственных учений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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