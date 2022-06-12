NYT: Байден не смог найти союзников в борьбе с Россией

Америка не смогла убедить партнеров РФ разорвать отношения с Москвой, сообщают в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Многие страны Азии, Африки и Южной Америки продолжают сохранять партнерские отношения с Россией, сопротивляясь призывам администрации президента США Джо Байдена присоединиться к санкционной кампании против РФ. Статью об этом написали обозреватели американской газеты New York Times Лара Джейкс и Эдвард Вонг.

«С нарастающей настойчивостью администрация Байдена пытается уговорить страны, которые Вашингтон считает нейтральными в конфликте, включая Индию, Бразилию, Израиль и арабские государства Персидского залива, присоединиться к кампании экономических санкций, военной поддержки и дипломатического давления для дальнейшего изолирования России. До сих пор едва ли кто-то из них изъявил желание сделать это, несмотря на партнерские отношения с Соединенными Штатами по другим важным вопросам безопасности», — сообщают авторы статьи.

Обозреватели также отметили, что Китай осудил попытки Вашингтона расширить коалицию, в которую, помимо стран Европы, входят Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. «Официальные лица США признают трудности, связанные с попытками убедить другие страны привести свои интересы в соответствие со стремлением США и Европы изолировать Россию», — добавили авторы.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с началом специальной операции на Украине. Как отмечал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, страны Запада с помощью беспрецедентного числа ограничений пытаются «обнулить» действия России на мировой арене.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что новые санкции «недружественных государств» имеют негативный эффект и для самих западных стран. Так, например, в США рекордно увеличился рост инфляции, а Конгресс обвинил действующего президента Джо Байдена в сильнейшем за последние 50 лет энергетическом кризисе в стране.

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