Екатеринбуржец продал пермяку несуществующий газобетон

16 июня 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

Житель Екатеринбурга получил за несуществующий товар деньги и перестал выходить на связь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермская полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении 28-летнего жителя Екатеринбурга. Мужчина находил в интернете клиентов, предлагая продать им газобетон по привлекательной цене, хотя на самом деле не имел в наличии стройматериалы. Одним из покупателей екатеринбуржца стал житель города Соликамска Пермского края, сообщается на сайте краевого главка. «Одним из покупателей стал 47-летний житель Соликамска. Обвиняемый смог убедить потенциального покупателя, что срывов сделок в компании никогда не было, что все обязательства они исполняют в срок. Убежденный в порядочности и компетентности продавца, соликамец подписал договор купли-продажи и на предоставленный банковский счет перевел предоплату в размере 70 тысяч рублей. Однако в установленный срок стройматериал до пункта назначения не дошел. Потерпевший, после неудачных попыток разобраться в сложившейся ситуации самостоятельно, обратился за помощью в полицию», — поясняет пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю. Полиция установила злоумышленника и выяснила, что деньги ему понадобились для решения своих финансовых вопросов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч 2 ст 159 УК РФ («Мошенничество»). В ближайшее время в суде начнется его рассмотрение. В ходе следствия екатеринбуржец полностью возместил потерпевшему материальный ущерб. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пермская полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении 28-летнего жителя Екатеринбурга. Мужчина находил в интернете клиентов, предлагая продать им газобетон по привлекательной цене, хотя на самом деле не имел в наличии стройматериалы. Одним из покупателей екатеринбуржца стал житель города Соликамска Пермского края, сообщается на сайте краевого главка. «Одним из покупателей стал 47-летний житель Соликамска. Обвиняемый смог убедить потенциального покупателя, что срывов сделок в компании никогда не было, что все обязательства они исполняют в срок. Убежденный в порядочности и компетентности продавца, соликамец подписал договор купли-продажи и на предоставленный банковский счет перевел предоплату в размере 70 тысяч рублей. Однако в установленный срок стройматериал до пункта назначения не дошел. Потерпевший, после неудачных попыток разобраться в сложившейся ситуации самостоятельно, обратился за помощью в полицию», — поясняет пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю. Полиция установила злоумышленника и выяснила, что деньги ему понадобились для решения своих финансовых вопросов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч 2 ст 159 УК РФ («Мошенничество»). В ближайшее время в суде начнется его рассмотрение. В ходе следствия екатеринбуржец полностью возместил потерпевшему материальный ущерб.