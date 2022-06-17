Финляндия пошла на хитрость с покупкой российского газа

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Водонапорная колонка с подогревом. Курган, газ, газовые трубы, онеопасно
Финляндия покупает СПГ Фото:

Финляндия продолжает покупать российский газ. Она отказалась от трубопроводного газа, но получает сжиженный природный газ с проекта «Криогаз-Высоцк», сообщил глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

«Финляндия сказала, что мы не будем [покупать газ] из трубы, а СПГ будем покупать. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», — приводит слова Михельсона «Прайм».

Ранее «Газпром» полностью прекратил поставки газа финской компании Gasum. Страна отказалась покупать газ у России по новой схеме — в рублях.

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Финляндия продолжает покупать российский газ. Она отказалась от трубопроводного газа, но получает сжиженный природный газ с проекта «Криогаз-Высоцк», сообщил глава «Новатэка» Леонид Михельсон. «Финляндия сказала, что мы не будем [покупать газ] из трубы, а СПГ будем покупать. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», — приводит слова Михельсона «Прайм». Ранее «Газпром» полностью прекратил поставки газа финской компании Gasum. Страна отказалась покупать газ у России по новой схеме — в рублях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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