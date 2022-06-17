Финляндия пошла на хитрость с покупкой российского газа 17 июня 2022 в 22:54 Размер текста - 17 + Финляндия покупает СПГ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Финляндия продолжает покупать российский газ. Она отказалась от трубопроводного газа, но получает сжиженный природный газ с проекта «Криогаз-Высоцк», сообщил глава «Новатэка» Леонид Михельсон. «Финляндия сказала, что мы не будем [покупать газ] из трубы, а СПГ будем покупать. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», — приводит слова Михельсона «Прайм». Ранее «Газпром» полностью прекратил поставки газа финской компании Gasum. Страна отказалась покупать газ у России по новой схеме — в рублях. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Финляндия продолжает покупать российский газ. Она отказалась от трубопроводного газа, но получает сжиженный природный газ с проекта «Криогаз-Высоцк», сообщил глава «Новатэка» Леонид Михельсон. «Финляндия сказала, что мы не будем [покупать газ] из трубы, а СПГ будем покупать. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», — приводит слова Михельсона «Прайм». Ранее «Газпром» полностью прекратил поставки газа финской компании Gasum. Страна отказалась покупать газ у России по новой схеме — в рублях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям