30 июня 2022

Макрон сделал выговор Европе из-за недопонимания между РФ и НАТО

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Трансляция выступления Владимира Путина. Санкт-Петербург, макрон на экране
Макрон сделал выговор Европе из-за прокола с созданием условий для диалога РФ-НАТО Фото:
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Переговоры России и НАТО

Европа не справилась с созданием условий для устранения недопониманий между Россией и НАТО. Такое заключение сделал президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Нам не удалось создать хорошую коллективную организацию после падения Берлинской стены. Мы не смогли переосмыслить суть НАТО после этого события. В восприятии русских альянс не должен был расширяться на восток. Это повлекло за собой огромное недоверие. […] Нужно осознавать, что мы не создали условия для того, чтобы преодолеть это недопонимание», — высказался Макрон в документальном фильме Un President, l’Europe et la guerre.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия уже давно знает о том, что Запад готовился к конфликту с Москвой с 2014 года. Он сказал, что в стране должны относится к этому как к факту, что западные страны все эти годы готовились к активным действиям против РФ.

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Европа не справилась с созданием условий для устранения недопониманий между Россией и НАТО. Такое заключение сделал президент Франции Эмманюэль Макрон. «Нам не удалось создать хорошую коллективную организацию после падения Берлинской стены. Мы не смогли переосмыслить суть НАТО после этого события. В восприятии русских альянс не должен был расширяться на восток. Это повлекло за собой огромное недоверие. […] Нужно осознавать, что мы не создали условия для того, чтобы преодолеть это недопонимание», — высказался Макрон в документальном фильме Un President, l’Europe et la guerre. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия уже давно знает о том, что Запад готовился к конфликту с Москвой с 2014 года. Он сказал, что в стране должны относится к этому как к факту, что западные страны все эти годы готовились к активным действиям против РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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