Макрон сделал выговор Европе из-за недопонимания между РФ и НАТО

01 июля 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

Макрон сделал выговор Европе из-за прокола с созданием условий для диалога РФ-НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Европа не справилась с созданием условий для устранения недопониманий между Россией и НАТО. Такое заключение сделал президент Франции Эмманюэль Макрон. «Нам не удалось создать хорошую коллективную организацию после падения Берлинской стены. Мы не смогли переосмыслить суть НАТО после этого события. В восприятии русских альянс не должен был расширяться на восток. Это повлекло за собой огромное недоверие. […] Нужно осознавать, что мы не создали условия для того, чтобы преодолеть это недопонимание», — высказался Макрон в документальном фильме Un President, l’Europe et la guerre. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия уже давно знает о том, что Запад готовился к конфликту с Москвой с 2014 года. Он сказал, что в стране должны относится к этому как к факту, что западные страны все эти годы готовились к активным действиям против РФ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Европа не справилась с созданием условий для устранения недопониманий между Россией и НАТО. Такое заключение сделал президент Франции Эмманюэль Макрон. «Нам не удалось создать хорошую коллективную организацию после падения Берлинской стены. Мы не смогли переосмыслить суть НАТО после этого события. В восприятии русских альянс не должен был расширяться на восток. Это повлекло за собой огромное недоверие. […] Нужно осознавать, что мы не создали условия для того, чтобы преодолеть это недопонимание», — высказался Макрон в документальном фильме Un President, l’Europe et la guerre. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия уже давно знает о том, что Запад готовился к конфликту с Москвой с 2014 года. Он сказал, что в стране должны относится к этому как к факту, что западные страны все эти годы готовились к активным действиям против РФ.