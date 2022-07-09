Welt: США и ЕС тайно готовятся к завершению конфликта на Украине

09 июля 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

На Западе хотят прекратить конфликт РФ и Украины, сообщают СМИ Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и их союзники, возможно, проводят тайные переговоры для окончания спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt. «Между США и важнейшими европейскими союзниками, похоже, ведутся тайные консультации, в ходе которых изучаются дипломатические методы прекращения конфликта [России и Украины]», — пишет Die Welt. Большинство европейских избирателей выступают за дипломатическое решение ситуации на Украине, отмечает издание. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине, целью которой стало освобождение Донбасса. Страны Запада поставляют Украине оружие и оказывают финансовую помощь. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что чем больше Украина будет получать оружия, тем дольше продлится конфликт. Российская армия в ходе спецоперации уничтожает склады ВСУ с западным оружием, пишут « Невские новости ». Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

США и их союзники, возможно, проводят тайные переговоры для окончания спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt. «Между США и важнейшими европейскими союзниками, похоже, ведутся тайные консультации, в ходе которых изучаются дипломатические методы прекращения конфликта [России и Украины]», — пишет Die Welt. Большинство европейских избирателей выступают за дипломатическое решение ситуации на Украине, отмечает издание. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине, целью которой стало освобождение Донбасса. Страны Запада поставляют Украине оружие и оказывают финансовую помощь. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что чем больше Украина будет получать оружия, тем дольше продлится конфликт. Российская армия в ходе спецоперации уничтожает склады ВСУ с западным оружием, пишут «Невские новости».