Мусульмане в ДНР празднуют Курбан-байрам, несмотря на обстрелы. Видео

11 июля 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

Мусульмане в Донецкой народной республике (ДНР), несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, отмечают праздник Курбан-байрам. В этом году массовая молитва прошла в мечети Мариуполя. «Во всех мечетях в мире сегодня проводится праздничная молитва. К этой молитве мы готовились основательно, потому что донецкая соборная мечеть в настоящее время находится под обстрелами», — рассказал корреспонденту URA.RU председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин. К верующим в Мариуполе присоединились и строители, прибывшие восстанавливать город из исламских государств. Все они отметили праздник массовой молитвой, а после этого — вместе поели плов и шурпу из баранины. «Для местных мусульман — это огромная поддержка, ведь они видят, что они не одни, что они не остались брошенными. Вы видите, что город разрушен, сейчас идут восстановительные работы», — подчеркнул имам-мухтасиб Духовного управления мусульман ДНР Рушан-хазрат Таиров. Курбан-байрам проходит с 8 по 12 июля. Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман. По его словам, этот праздник несет нравственный и духовный смысл, а также сберегает добро и милосердие. Специальная операция на Украине началась 24 февраля. В конце апреля под контроль российский войск полностью перешел Мариуполь. После этого город начал возвращается к нормальной жизни. В частности, в одной из местных школ возобновились занятия для учеников, начала работать поликлиника. К сентябрю здесь планируют восстановить два детских сада и школу, разрушенные в ходе боевых действий. Кроме того, полным ходом идет строительство жилого комплекса на 12 пятиэтажных жилых домов.