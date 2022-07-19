19 июля 2022

Путин: «Газпром» должен получить турбину для «Северного потока»

© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин подчеркнул, что России обещают передать турбину для перекачки газа, но официальных подтверждений нет Фото:

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» должна получить не только оказавшуюся под санкциями в Канаде станцию для перекачки газа, но и юридическую и техническую документацию на нее. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

«Теперь нам говорят, что скоро мы получим эту машину из Канады. Но официальных документов на этот счет пока у „Газпрома“ нет. Но мы, конечно, их должны получить, потому что это наша собственность, это собственность „Газпрома“. И „Газпром“ должен получить не только металл, не только машину, но и документы. И юридические документы, и техническую документацию», — сказал Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иран. Трансляция конференции велась на телеканале «Россия-24».

Известно, что «Северный поток» — основной маршрут поставок газа «Газпрома» в Европу — остановлен из-за проведения профилактических работ с 11 по 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.

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Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» должна получить не только оказавшуюся под санкциями в Канаде станцию для перекачки газа, но и юридическую и техническую документацию на нее. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «Теперь нам говорят, что скоро мы получим эту машину из Канады. Но официальных документов на этот счет пока у „Газпрома“ нет. Но мы, конечно, их должны получить, потому что это наша собственность, это собственность „Газпрома“. И „Газпром“ должен получить не только металл, не только машину, но и документы. И юридические документы, и техническую документацию», — сказал Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иран. Трансляция конференции велась на телеканале «Россия-24». Известно, что «Северный поток» — основной маршрут поставок газа «Газпрома» в Европу — остановлен из-за проведения профилактических работ с 11 по 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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