На Украине погиб бизнесмен из списка Forbes Вадатурский

По предварительной информации, в дом Вадатурского попала часть ракеты ПВО
В Николаеве погиб бизнесмен из списка Forbes, владелец крупнейшей зерноторговой компании «Нибулон» Алексей Вадатурский. Об этом сообщили в telegram-канале городской администрации.
«Ночью в результате обстрела трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании „Нибулон“ Алексей Афанасьевич Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна Вадатурская. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценим», — сообщили в администрации.
В 2021 году состояние Вадатурского оценивалось в 450 млн долларов. По неподтвержденной информации, в дом бизнесмена попал часть ракеты от системы ПВО.
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