На Украине погиб бизнесмен из списка Forbes Вадатурский

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Взрыв в Метелево. Тюмень, разрушенный дом, разрушение жилого дома
По предварительной информации, в дом Вадатурского попала часть ракеты ПВО Фото:

В Николаеве погиб бизнесмен из списка Forbes, владелец крупнейшей зерноторговой компании «Нибулон» Алексей Вадатурский. Об этом сообщили в telegram-канале городской администрации.

«Ночью в результате обстрела трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании „Нибулон“ Алексей Афанасьевич Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна Вадатурская. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценим», — сообщили в администрации.

В 2021 году состояние Вадатурского оценивалось в 450 млн долларов. По неподтвержденной информации, в дом бизнесмена попал часть ракеты от системы ПВО.

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В Николаеве погиб бизнесмен из списка Forbes, владелец крупнейшей зерноторговой компании «Нибулон» Алексей Вадатурский. Об этом сообщили в telegram-канале городской администрации. «Ночью в результате обстрела трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании „Нибулон“ Алексей Афанасьевич Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна Вадатурская. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона неоценим», — сообщили в администрации. В 2021 году состояние Вадатурского оценивалось в 450 млн долларов. По неподтвержденной информации, в дом бизнесмена попал часть ракеты от системы ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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