СМИ пишут о Куйвашеве чаще, чем про Кадырова и губернаторов УрФО

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возглавил уральский рейтинг «Медиалогии», которая следит за позициями политиков в СМИ. Как следует из отчета аналитиков, в июле про главу региона написали больше 13 тысяч раз (его медиаиндекс, показывающий эффективность PR, при этом — 68501,2). Это связывают с губернаторскими выборами (Куйвашев идет на новый срок) и международной выставкой «Иннопром».
Второй в уральском рейтинге — Челябинский губернатор Алексей Текслер. Его упомянули 9508 раз (медиаиндекс — 46853,1). Третий — глава Ямала Дмитрий Артюхов (4137 упоминаний, 30032,5), а на четвертом месте — глава ХМАО Наталья Комарова (4126 упоминаний, 29241). И Артюхов, и Комарова поднялись на одну позицию. Губернатор Тюменской области Александр Моор за месяц опустился с третьего места на пятое (3745, 22111). Глава Зауралья Вадим Шумков по-прежнему на последнем (2114, 9882).
При этом в федеральном рейтинге положение Куйвашева ухудшилось. Если по итогам июня он был восьмым, то в обновленной версии — девятый. Однако есть деталь — если не учитывать медиаиндекс, Куйвашев на третьем месте. По количеству упоминаний он опережает даже главу Чечни Рамзана Кадырова (13556 против 12467).
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