СМИ пишут о Куйвашеве чаще, чем про Кадырова и губернаторов УрФО

08 августа 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Успех Евгения Куйвашев связывают с губернаторской кампанией Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возглавил уральский рейтинг «Медиалогии», которая следит за позициями политиков в СМИ. Как следует из отчета аналитиков, в июле про главу региона написали больше 13 тысяч раз (его медиаиндекс, показывающий эффективность PR, при этом — 68501,2). Это связывают с губернаторскими выборами (Куйвашев идет на новый срок) и международной выставкой «Иннопром». Второй в уральском рейтинге — Челябинский губернатор Алексей Текслер. Его упомянули 9508 раз (медиаиндекс — 46853,1). Третий — глава Ямала Дмитрий Артюхов (4137 упоминаний, 30032,5), а на четвертом месте — глава ХМАО Наталья Комарова (4126 упоминаний, 29241). И Артюхов, и Комарова поднялись на одну позицию. Губернатор Тюменской области Александр Моор за месяц опустился с третьего места на пятое (3745, 22111). Глава Зауралья Вадим Шумков по-прежнему на последнем (2114, 9882). При этом в федеральном рейтинге положение Куйвашева ухудшилось. Если по итогам июня он был восьмым, то в обновленной версии — девятый. Однако есть деталь — если не учитывать медиаиндекс, Куйвашев на третьем месте. По количеству упоминаний он опережает даже главу Чечни Рамзана Кадырова (13556 против 12467).

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возглавил уральский рейтинг «Медиалогии», которая следит за позициями политиков в СМИ. Как следует из отчета аналитиков, в июле про главу региона написали больше 13 тысяч раз (его медиаиндекс, показывающий эффективность PR, при этом — 68501,2). Это связывают с губернаторскими выборами (Куйвашев идет на новый срок) и международной выставкой «Иннопром». Второй в уральском рейтинге — Челябинский губернатор Алексей Текслер. Его упомянули 9508 раз (медиаиндекс — 46853,1). Третий — глава Ямала Дмитрий Артюхов (4137 упоминаний, 30032,5), а на четвертом месте — глава ХМАО Наталья Комарова (4126 упоминаний, 29241). И Артюхов, и Комарова поднялись на одну позицию. Губернатор Тюменской области Александр Моор за месяц опустился с третьего места на пятое (3745, 22111). Глава Зауралья Вадим Шумков по-прежнему на последнем (2114, 9882). При этом в федеральном рейтинге положение Куйвашева ухудшилось. Если по итогам июня он был восьмым, то в обновленной версии — девятый. Однако есть деталь — если не учитывать медиаиндекс, Куйвашев на третьем месте. По количеству упоминаний он опережает даже главу Чечни Рамзана Кадырова (13556 против 12467).