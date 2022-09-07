07 сентября 2022

В Италии предрекли катастрофу Украине и ЕС

Итальянский социолог Орсини: Украину и ЕС ждет катастрофа
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Майдан. Киев, флаг украины, майдан
Украина столкнется с полной разрухой, продолжая вести боевые действия против РФ, считает социолог Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина вместе с западными союзниками попала в катастрофическую ситуацию из-за конфликта с Россией. Об этом заявил итальянский социолог Алессандро Орсини.

«Ситуация на Украине просто катастрофическая. <…> Украина погружается в разруху, смертей все больше. <…> И пока самой важной военной победы достигла только Россия», — сказал Орсини в интервью телеканалу Rai 3.

Социолог отметил, что союзные силы взяли всю территорию Луганской народной республики под свой контроль еще в июле. Теперь для полного освобождения Донбасса России осталось преодолеть последнюю линию обороны украинских войск в районе Славянска и Краматорска. По мнению Орсини, победа России на этом участке «ожидаема» и трагична для Киева, так как под контроль союзных сил перейдет вся территория от Крыма до Донбасса.

Социолог также указал на ошибку западных СМИ, искажающих данные о ходе спецоперации. «Сейчас наша проблема в том, что мы скрываем полный провал Запада и ЕС на Украине, не говорим о том, что на самом деле происходит», — резюмировал он.

Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик и помощь жителям Донбасса.

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Украина вместе с западными союзниками попала в катастрофическую ситуацию из-за конфликта с Россией. Об этом заявил итальянский социолог Алессандро Орсини. «Ситуация на Украине просто катастрофическая. <…> Украина погружается в разруху, смертей все больше. <…> И пока самой важной военной победы достигла только Россия», — сказал Орсини в интервью телеканалу Rai 3. Социолог отметил, что союзные силы взяли всю территорию Луганской народной республики под свой контроль еще в июле. Теперь для полного освобождения Донбасса России осталось преодолеть последнюю линию обороны украинских войск в районе Славянска и Краматорска. По мнению Орсини, победа России на этом участке «ожидаема» и трагична для Киева, так как под контроль союзных сил перейдет вся территория от Крыма до Донбасса. Социолог также указал на ошибку западных СМИ, искажающих данные о ходе спецоперации. «Сейчас наша проблема в том, что мы скрываем полный провал Запада и ЕС на Украине, не говорим о том, что на самом деле происходит», — резюмировал он. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик и помощь жителям Донбасса.
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