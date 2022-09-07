В Италии предрекли катастрофу Украине и ЕС

Итальянский социолог Орсини: Украину и ЕС ждет катастрофа

08 сентября 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Украина столкнется с полной разрухой, продолжая вести боевые действия против РФ, считает социолог Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина вместе с западными союзниками попала в катастрофическую ситуацию из-за конфликта с Россией. Об этом заявил итальянский социолог Алессандро Орсини. «Ситуация на Украине просто катастрофическая. <…> Украина погружается в разруху, смертей все больше. <…> И пока самой важной военной победы достигла только Россия», — сказал Орсини в интервью телеканалу Rai 3. Социолог отметил, что союзные силы взяли всю территорию Луганской народной республики под свой контроль еще в июле. Теперь для полного освобождения Донбасса России осталось преодолеть последнюю линию обороны украинских войск в районе Славянска и Краматорска. По мнению Орсини, победа России на этом участке «ожидаема» и трагична для Киева, так как под контроль союзных сил перейдет вся территория от Крыма до Донбасса. Социолог также указал на ошибку западных СМИ, искажающих данные о ходе спецоперации. «Сейчас наша проблема в том, что мы скрываем полный провал Запада и ЕС на Украине, не говорим о том, что на самом деле происходит», — резюмировал он. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик и помощь жителям Донбасса.

Украина вместе с западными союзниками попала в катастрофическую ситуацию из-за конфликта с Россией. Об этом заявил итальянский социолог Алессандро Орсини. «Ситуация на Украине просто катастрофическая. <…> Украина погружается в разруху, смертей все больше. <…> И пока самой важной военной победы достигла только Россия», — сказал Орсини в интервью телеканалу Rai 3. Социолог отметил, что союзные силы взяли всю территорию Луганской народной республики под свой контроль еще в июле. Теперь для полного освобождения Донбасса России осталось преодолеть последнюю линию обороны украинских войск в районе Славянска и Краматорска. По мнению Орсини, победа России на этом участке «ожидаема» и трагична для Киева, так как под контроль союзных сил перейдет вся территория от Крыма до Донбасса. Социолог также указал на ошибку западных СМИ, искажающих данные о ходе спецоперации. «Сейчас наша проблема в том, что мы скрываем полный провал Запада и ЕС на Украине, не говорим о том, что на самом деле происходит», — резюмировал он. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик и помощь жителям Донбасса.