Daily Mail: смерть Елизаветы II прекратит скандальную ссору принцев Уильяма и Гарри

Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Смерть королевы Великобритании Елизаветы II

Трагедия в связи со смертью британской королевы Елизаветы II может примирить поссорившихся принцев Уильяма и Гарри. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на мнение экспертов.

«Две пары отправились на 40-минутную прогулку, осматривая море цветов, возложенных за воротами королевского поместья в честь любимого монарха. Эксперты предсказывают, что этот момент может стать поворотным моментом в натянутых отношениях между недавно получившим титул Уэльсами и Сассексами, которые поссорились после серии разрушительных интервью Гарри и Меган», — пишет Daily Mail.

Принцы поссорились после того, как Уильям усомнился в выборе брата перед помолвкой Гарри с герцогиней Сассекской Меган Маркл. СМИ сообщали, что Уильям на одном из официальных приемов отвел в сторону Гарри и спросил: «Ты вообще уверен насчет этого?» В прошлом году Гарри и Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри, это произошла после того, как пара отказалась от королевских обязанностей.

Елизавета II умерла несколько дней назад. В связи с этим в Великобритании начался национальный траур. Королевский трон занял принц Чарльз, который взял себе новое имя Карл III. Он объявил своего старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Похороны Елизаветы II запланированы на 19 сентября.