Избранный губернатор Тамбовской области вступил в должность

20 сентября 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

Программа Егорова на выборах формировалась в ходе многочисленных встреч с жителями области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый глава Тамбовской области Максим Егоров вступил в должность и обратился к своим избирателям и гражданам региона. Инагурационное письмо опубликовано пресс-службой губернатора. «Благодарю за доверие всех жителей региона, принявших участие в выборах, показавших свое неравнодушие к будущему родного края. Свидетельством этого стала самая высокая явка в стране по итогам прошедшего единого дня голосования!», — пишет Егоров в своем письме. Губернатор отметил, что программа, с которой он со своей командой пошел на выборы, формировалась в ходе многочисленных встреч с людьми в городах и районах области. Так, главными целями деятельности главы региона являются: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, а также достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство. Егоров также пообещал развивать промышленность, IT-индустрию, сельское хозяйство, инфраструктуру и транспортную доступность городов и сел. Также в планах — повышение качества медицины и образования, благоустройство общественных пространств, строительство новых дорог, школ и больниц, развитие туризма. Глава региона отметил, что в приоритете — рост реальных доходов населения как в городах, так и в селах, а также привлечение молодежи и квалифицированных кадров из других регионов. «Мы должны понимать, что заботой и поддержкой должен быть окружен каждый житель региона, независимо от того, где он проживает, и экономить на этом не будем», — подчеркнул Егоров. «И я сделаю все от меня зависящее, чтобы оправдать высокое доверие всех жителей региона», — заключил глава Тамбовской области. Единый день голосования прошел в России 11 сентября. В ходе голосования граждане России выбирали 15 глав субъектов Федерации, а также депутатов 6 законодательных органов государственной власти в субъектах России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый глава Тамбовской области Максим Егоров вступил в должность и обратился к своим избирателям и гражданам региона. Инагурационное письмо опубликовано пресс-службой губернатора. «Благодарю за доверие всех жителей региона, принявших участие в выборах, показавших свое неравнодушие к будущему родного края. Свидетельством этого стала самая высокая явка в стране по итогам прошедшего единого дня голосования!», — пишет Егоров в своем письме. Губернатор отметил, что программа, с которой он со своей командой пошел на выборы, формировалась в ходе многочисленных встреч с людьми в городах и районах области. Так, главными целями деятельности главы региона являются: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, а также достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство. Егоров также пообещал развивать промышленность, IT-индустрию, сельское хозяйство, инфраструктуру и транспортную доступность городов и сел. Также в планах — повышение качества медицины и образования, благоустройство общественных пространств, строительство новых дорог, школ и больниц, развитие туризма. Глава региона отметил, что в приоритете — рост реальных доходов населения как в городах, так и в селах, а также привлечение молодежи и квалифицированных кадров из других регионов. «Мы должны понимать, что заботой и поддержкой должен быть окружен каждый житель региона, независимо от того, где он проживает, и экономить на этом не будем», — подчеркнул Егоров. «И я сделаю все от меня зависящее, чтобы оправдать высокое доверие всех жителей региона», — заключил глава Тамбовской области. Единый день голосования прошел в России 11 сентября. В ходе голосования граждане России выбирали 15 глав субъектов Федерации, а также депутатов 6 законодательных органов государственной власти в субъектах России.