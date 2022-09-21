Аналитики: россияне боятся заразиться венерическими заболеваниями в больнице

Аналитики: 46% россиян боятся заразиться венерическими заболеваниями в салонах красоты

22 сентября 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Россияне боятся заразиться ВИЧ из-за маникюрных инструментов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Почти половина россиян боятся, что заразятся венерическими заболеваниями при походе в салон красоты или больницу. При этом большинство не проверяют, чтобы одноразовые иглы вскрывались в их присутствии. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса Аналитического центра Университета «Синергия», переданные в распоряжение URA.RU. «32% граждан России боятся заразиться венерическими заболеваниями, в том числе ВИЧ, при использовании нестерильных медицинских и маникюрных инструментов. 59% не испытывают таких опасений. 9% затруднились с ответом», — говорят данные опроса. Аналитики отмечают, что больше всего россияне боятся подхватить венерические заболевания в салонах красоты. «Так ответили 46% респондентов, в государственных медучреждениях (27%) и частных медицинских клиниках (13%). Еще 14% опрошенных выбрали пункт „другое“, где указали такие варианты ответа, как „тату-салон“, „при вызове частного косметолога на дом“, „пункт сдачи крови“», — сообщается в исследовании. По данным аналитического центра, большинство участников опроса не проверяют, чтобы иглы для инъекций вскрывались при них. «85% россиян знают, что некоторые венерические заболевания, включая ВИЧ, а также гепатиты B и C, могут передаваться не только при половом контакте. 11% респондентов об этом не слышали. Еще 4% не ответили на этот вопрос. 62% участников исследования не следят за тем, чтобы шприцы и иглы для инъекций были одноразовыми и вскрывались при них. 38% граждан стараются это отслеживать. 24% респондентов часто проверяются на наличие венерических болезней, 13% — время от времени. 63% опрошенных редко сдают анализы на такие заболевания либо вообще никогда этого не делали», — добавили в «Синергии». Исследование проводилось в сентябре среди пяти тысяч жителей всех округов страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Почти половина россиян боятся, что заразятся венерическими заболеваниями при походе в салон красоты или больницу. При этом большинство не проверяют, чтобы одноразовые иглы вскрывались в их присутствии. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса Аналитического центра Университета «Синергия», переданные в распоряжение URA.RU. «32% граждан России боятся заразиться венерическими заболеваниями, в том числе ВИЧ, при использовании нестерильных медицинских и маникюрных инструментов. 59% не испытывают таких опасений. 9% затруднились с ответом», — говорят данные опроса. Аналитики отмечают, что больше всего россияне боятся подхватить венерические заболевания в салонах красоты. «Так ответили 46% респондентов, в государственных медучреждениях (27%) и частных медицинских клиниках (13%). Еще 14% опрошенных выбрали пункт „другое“, где указали такие варианты ответа, как „тату-салон“, „при вызове частного косметолога на дом“, „пункт сдачи крови“», — сообщается в исследовании. По данным аналитического центра, большинство участников опроса не проверяют, чтобы иглы для инъекций вскрывались при них. «85% россиян знают, что некоторые венерические заболевания, включая ВИЧ, а также гепатиты B и C, могут передаваться не только при половом контакте. 11% респондентов об этом не слышали. Еще 4% не ответили на этот вопрос. 62% участников исследования не следят за тем, чтобы шприцы и иглы для инъекций были одноразовыми и вскрывались при них. 38% граждан стараются это отслеживать. 24% респондентов часто проверяются на наличие венерических болезней, 13% — время от времени. 63% опрошенных редко сдают анализы на такие заболевания либо вообще никогда этого не делали», — добавили в «Синергии». Исследование проводилось в сентябре среди пяти тысяч жителей всех округов страны.