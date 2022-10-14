Reuters: Зеленский отчитал Красный Крест из-за украинских военнопленных

Владимир Зеленский призвал Красный Крест защитить права украинских военнопленных Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Международный комитет Красного Креста (МККК) из-за их якобы бездействия в соблюдении прав украинских военнопленных. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я считаю, что Международный комитет Красного Креста — это не клуб с привилегиями, где ты получаешь зарплату и радуешься жизни», — заявил Зеленский в своем ночном видеообращении, передает Reuters. По его словам, у организации есть четкие «моральные» обязательства, что вполне логично для Красного Креста.

Ранее стало известно, что Международный комитет Красного Креста приостанавливает свою деятельность на Украине из-за спецоперации. Об этом сообщал Reuters, ссылаясь на слова представителя организации. Однако позже стало известно, что Красный Крест опроверг данное сообщение.