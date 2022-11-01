Херсонец заявил, что власти Украины оставляли жителей без денег на отопление и еду

01 ноября 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Жители Херсона начали больше получать после вхождения в состав РФ Фото: Анастасия Богданова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине До вхождения Херсонской области в состав России у жителей не всегда хватало денег на отопление и еду. Об этом URA.RU сказал таксист и по совместительству работник одного из коммунальных предприятий Валентин. «В 2021 году реальная зарплата составляла около 6 000 гривен (менее 10 тысяч рублей, — прим. URA.RU). А до 2020 года еще меньше — около 3 000 гривен. За воду и мусор платили недорого, так как это местные коммуникации. Но газ и свет… Если нехолодный месяц зимы, в небольшом доме, мы платили по 3 700 гривен», — рассказал Валентин URA.RU. По его словам, Херсонская область была лидером среди регионов с самыми низкими зарплатами. Валентин утверждает, что иногда денег не хватало даже на оплату коммунальных услуг. Водитель отмечает, что после у жителей начали расти зарплаты после присоединения региона к России. «После того, как Россия зашла в Херсонскую область, здесь начали платить по 15 тысяч рублей, за второй месяц 16 тысяч рублей. За сентябрь дали 30 тысяч рублей. Это коммунальное предприятие, государственное», — сообщил Валентин. Российские военные освободили Херсонскую область в ходе спецоперации на Украине. Регион вошел в состав России вместе с Запорожьем и Донбассом после проведения референдумов в конце сентября. Жителям территорий разрешили самим определиться с выбором гражданства.

До вхождения Херсонской области в состав России у жителей не всегда хватало денег на отопление и еду. Об этом URA.RU сказал таксист и по совместительству работник одного из коммунальных предприятий Валентин. «В 2021 году реальная зарплата составляла около 6 000 гривен (менее 10 тысяч рублей, — прим. URA.RU). А до 2020 года еще меньше — около 3 000 гривен. За воду и мусор платили недорого, так как это местные коммуникации. Но газ и свет… Если нехолодный месяц зимы, в небольшом доме, мы платили по 3 700 гривен», — рассказал Валентин URA.RU. По его словам, Херсонская область была лидером среди регионов с самыми низкими зарплатами. Валентин утверждает, что иногда денег не хватало даже на оплату коммунальных услуг. Водитель отмечает, что после у жителей начали расти зарплаты после присоединения региона к России. «После того, как Россия зашла в Херсонскую область, здесь начали платить по 15 тысяч рублей, за второй месяц 16 тысяч рублей. За сентябрь дали 30 тысяч рублей. Это коммунальное предприятие, государственное», — сообщил Валентин. Российские военные освободили Херсонскую область в ходе спецоперации на Украине. Регион вошел в состав России вместе с Запорожьем и Донбассом после проведения референдумов в конце сентября. Жителям территорий разрешили самим определиться с выбором гражданства.