Китай вступился за своего главного союзника на саммите G20

Китай выступил против исключения России из G20

15 ноября 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

Китай вступился за Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Китай выступает за участие России в G20 и других международных группах и категорически против ее исключения из мировой политики. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на двусторонней встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. «Мы поддерживаем достойную роль России в рамках „большой двадцатки“ и других международных площадок. Никто не имеет права запрещать России участвовать во встречах в рамках многосторонних форматов», — приводит ТАСС слова Ван И. Встреча происходила на полях саммита G20 в Индонезии, на Бали.

Китай выступает за участие России в G20 и других международных группах и категорически против ее исключения из мировой политики. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на двусторонней встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. «Мы поддерживаем достойную роль России в рамках „большой двадцатки“ и других международных площадок. Никто не имеет права запрещать России участвовать во встречах в рамках многосторонних форматов», — приводит ТАСС слова Ван И. Встреча происходила на полях саммита G20 в Индонезии, на Бали.