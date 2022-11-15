Китай вступился за своего главного союзника на саммите G20

Китай вступился за Россию
Китай выступает за участие России в G20 и других международных группах и категорически против ее исключения из мировой политики. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на двусторонней встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
«Мы поддерживаем достойную роль России в рамках „большой двадцатки“ и других международных площадок. Никто не имеет права запрещать России участвовать во встречах в рамках многосторонних форматов», — приводит ТАСС слова Ван И. Встреча происходила на полях саммита G20 в Индонезии, на Бали.
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