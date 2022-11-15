Китай вступился за своего главного союзника на саммите G20

Китай выступил против исключения России из G20
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ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
Китай вступился за Россию Фото:

Китай выступает за участие России в G20 и других международных группах и категорически против ее исключения из мировой политики. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на двусторонней встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Мы поддерживаем достойную роль России в рамках „большой двадцатки“ и других международных площадок. Никто не имеет права запрещать России участвовать во встречах в рамках многосторонних форматов», — приводит ТАСС слова Ван И. Встреча происходила на полях саммита G20 в Индонезии, на Бали.

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Китай выступает за участие России в G20 и других международных группах и категорически против ее исключения из мировой политики. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на двусторонней встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. «Мы поддерживаем достойную роль России в рамках „большой двадцатки“ и других международных площадок. Никто не имеет права запрещать России участвовать во встречах в рамках многосторонних форматов», — приводит ТАСС слова Ван И. Встреча происходила на полях саммита G20 в Индонезии, на Бали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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