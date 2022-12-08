Быстрыкин призвал разрешить арест имущества до суда

Следственный комитет РФ предложил на законодательном уровне арестовывать имущество фигурантов дела о коррупции еще до суда. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«В качестве предложений по совершенствованию законодательства в сфере противодействия коррупции можно рассмотреть вопрос <…> наделения следователя полномочиями по применению неотложного ареста», — отмечает Бастрыкин. Его слова приводит РИА Новости.
Председатель СК поясняет, что планируется рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 165 УПК РФ (судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия — прим. URA.RU). Это позволит налагать арест на имущество по всем основаниям, указанных в соответствующей статье [ч. 1 ст. 115 УПК РФ]. Отмечается, что в настоящий момент СК РФ имеет право арестовывать имущество только в исключительных случаях.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин отмечал рост коррупции в оборонно-промышленном комплексе. В 2022 году к уголовной ответственности были привлечены 60 должностных лиц в соответствующих структурах.
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Следственный комитет РФ предложил на законодательном уровне арестовывать имущество фигурантов дела о коррупции еще до суда. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «В качестве предложений по совершенствованию законодательства в сфере противодействия коррупции можно рассмотреть вопрос <…> наделения следователя полномочиями по применению неотложного ареста», — отмечает Бастрыкин. Его слова приводит РИА Новости. Председатель СК поясняет, что планируется рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 165 УПК РФ (судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия — прим. URA.RU). Это позволит налагать арест на имущество по всем основаниям, указанных в соответствующей статье [ч. 1 ст. 115 УПК РФ]. Отмечается, что в настоящий момент СК РФ имеет право арестовывать имущество только в исключительных случаях. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин отмечал рост коррупции в оборонно-промышленном комплексе. В 2022 году к уголовной ответственности были привлечены 60 должностных лиц в соответствующих структурах.