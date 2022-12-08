Быстрыкин призвал разрешить арест имущества до суда

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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, следователи, эксперты, следственный комитет россии, ск россии
В СК РФ нашли способ арестовывать имущество фигурантов по делу о коррупции еще до суда Фото:

Следственный комитет РФ предложил на законодательном уровне арестовывать имущество фигурантов дела о коррупции еще до суда. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«В качестве предложений по совершенствованию законодательства в сфере противодействия коррупции можно рассмотреть вопрос <…> наделения следователя полномочиями по применению неотложного ареста», — отмечает Бастрыкин. Его слова приводит РИА Новости.

Председатель СК поясняет, что планируется рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 165 УПК РФ (судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия — прим. URA.RU). Это позволит налагать арест на имущество по всем основаниям, указанных в соответствующей статье [ч. 1 ст. 115 УПК РФ]. Отмечается, что в настоящий момент СК РФ имеет право арестовывать имущество только в исключительных случаях.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин отмечал рост коррупции в оборонно-промышленном комплексе. В 2022 году к уголовной ответственности были привлечены 60 должностных лиц в соответствующих структурах.

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Следственный комитет РФ предложил на законодательном уровне арестовывать имущество фигурантов дела о коррупции еще до суда. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «В качестве предложений по совершенствованию законодательства в сфере противодействия коррупции можно рассмотреть вопрос <…> наделения следователя полномочиями по применению неотложного ареста», — отмечает Бастрыкин. Его слова приводит РИА Новости. Председатель СК поясняет, что планируется рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 165 УПК РФ (судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия — прим. URA.RU). Это позволит налагать арест на имущество по всем основаниям, указанных в соответствующей статье [ч. 1 ст. 115 УПК РФ]. Отмечается, что в настоящий момент СК РФ имеет право арестовывать имущество только в исключительных случаях. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин отмечал рост коррупции в оборонно-промышленном комплексе. В 2022 году к уголовной ответственности были привлечены 60 должностных лиц в соответствующих структурах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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